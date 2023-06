Tại sao khán giả lại quay lưng với Nàng Tiên Cá?

Tương tự những bản phim người đóng khác của Disney, Nàng Tiên Cá có kinh phí sản xuất tương đối cao ở mức khoảng 250 triệu USD, theo nguồn tin của Deadline. Thêm vào đó, nhà Chuột cũng dành thêm khoảng 140 triệu USD riêng cho chiến dịch quảng bá khi đưa phim ra rạp toàn cầu. Với mức chi phí khổng lồ đó, bộ phim đầu tay của Halle Bailey được dự đoán cần khoảng 625 triệu đến 650 triệu USD để hòa vốn khi ra rạp.



Mức chỉ tiêu này là tương đối lớn với tình hình thị trường phòng vé thời gian gần đây, đặc biệt sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với Disney, con số đó là mục tiêu hợp lý và không tự nhiên họ mạo hiểm một số tiền lớn cho dự án này. Các phim live-action là mảng "hái ra tiền" của nhà Chuột những năm qua dù nhận nhiều tranh cãi về chất lượng. Các tác phẩm như Alice in Wonderland, Aladdin, Beauty and the Beast hay The Lion King đều vượt mốc tỷ đô một cách không quá khó khăn.

Trước khi phát hành, nhiều chuyên gia quốc tế từng kỳ vọng Nàng Tiên Cá đạt thành công tương tự. Một số thậm chí dự đoán phim sẽ dễ dàng kiếm khoảng 1 tỷ USD vì câu chuyện gốc rất được yêu thích. Bên cạnh đó, hàng loạt bài review sớm từ các nhà phê bình đều đánh giá tốt chất lượng phim, với điểm Rotten Tomatoes 71% trước khi phát hành.

Điểm yếu chí mạng của Nàng Tiên Cá

Nàng Tiên Cá mở màn ấn tượng tại thị trường Bắc Mỹ với 118 triệu USD sau 4 ngày ra mắt dịp lễ Memorial Day. Thành tích này tương tự doanh thu tuần đầu của Aladdin (117 triệu USD) và kém The Lion King (191 triệu USD). Tuy nhiên, bộ phim không được đón nhận tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Doanh thu tuần đầu của Nàng Tiên Cá tại thị trường tỷ dân là 2,5 triệu USD, chỉ bằng con số lẻ của Aladdin khi ra kiếm 53 triệu tại đây. Theo chuyên trang bán vé Maoyan, nàng tiên cá Ariel nhiều khả năng chỉ kiếm khoảng 4 triệu USD sau khi rời rạp.

Không chỉ vậy, Nàng Tiên Cá đang đối mặt làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ nhiều quốc gia khác như Hàn Quốc, Pháp, Đức và cả Việt Nam. Nhiều khán giả không hài lòng khi Disney thay đổi nhiều chi tiết về ngoại hình và tính cách các nhân vật trong phim. Trong đó, đa số nhận xét nữ chính Halle Bailey không phù hợp với vai Ariel dù khả năng diễn xuất, ca hát không tệ. Cách xây dựng nhân vật hoàng tử Eric trong phần người đóng cũng không chiếm được thiện cảm của khán giả.

Tổng doanh thu quốc tế của phim hiện đạt mức 78 triệu USD. Nàng Tiên Cá còn có thể kỳ vọng vào một số thị trường lớn như Nhật Bản, Ý, Brazil... Tuy nhiên, sự đón nhận của khán giả tại những quốc gia này cũng không quá nồng nhiệt với dự án của Disney. Trước khi ra rạp, một số nguồn tin dự đoán phim có thể kiếm khoảng 250 triệu USD tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu này đang trở nên xa vời khi Trung Quốc và nhiều quốc gia có ngành chiếu bóng phát triển thờ ơ với tác phẩm.

Nếu thất bại tại những thị trường quốc tế, khả năng thua lỗ đậm của Nàng Tiên Cá là rất cao. Theo Deadline nhận định, bộ phim của Disney hiện rơi vào tình thế khó khăn khi doanh thu nội địa (Bắc Mỹ) và các quốc gia khác chênh lệch quá lớn. Dường như chỉ dân Mỹ chú ý đến bộ phim trong khi nhiều nơi khác đón nhận không hề tích cực.

Rõ ràng, Nàng Tiên Cá vốn không phải bộ phim hướng tới thị hiếu của những thị trường bên ngoài Bắc Mỹ. Thiếu sót này trở thành tử huyệt của khát vọng có lãi của ekip. Sau ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, doanh thu riêng tại nội địa sẽ khó giúp các bom tấn Hollywood sinh lời hoặc thậm chí hòa vốn. Năm ngoái, Avatar: The Way of Water vượt mốc 2 tỷ USD nhưng cũng chỉ kiếm được khoảng 684 triệu USD tại Bắc Mỹ. Nàng Tiên Cá của Disney thực sự rất khó có thể đạt được thành tích tương tự như thế.

Nguyên nhân do ngoại hình nữ chính hay chất lượng nội dung?

Những ngày qua, trên các hội nhóm và diễn đàn điện ảnh, nhiều người tranh cãi về nguyên nhân khiến Nàng Tiên Cá nhận làn sóng phản ứng tiêu cực. Một phần đông đảo cho rằng bộ phim thất bại ngay từ khâu tuyển chọn diễn viên. Halle Bailey rõ ràng quá khác biệt với nhân vật Ariel trong phiên bản hoạt hình. Giọng hát trời phú cùng danh hiệu "đệ tử ruột" của Beyonce cũng khó cứu nữ diễn viên trẻ trong một vai diễn rõ ràng là không hợp như vậy.

Ngoại hình Ariel của Halle Bailey là chủ đề gây tranh cãi trong Nàng Tiên Cá.

Tuy nhiên, nhiều khán giả không trách Halle Bailey mà cho rằng lỗi lớn nằm ở sự hời hợt và lười biếng của ekip trong khâu sản xuất. Quá trình tạo hình, chọn trang phục cho các nhân vật bị đánh giá là thất bại thảm hại. Một số chỉ trích Disney thiếu sáng tạo, quá dập khuôn khiến bản phim người đóng trở nên vô hồn. Tác phẩm không giữ được chất cổ tích màu nhiệm từng làm nên thành công cho phần hoạt hình kinh điển.

Tờ Deadline nhận định khả năng hòa vốn của Nàng Tiên Cá đang là dấu hỏi lớn. Bộ phim hiện rơi vào tình thế gần như chắc chắn không thể lãi nếu tính riêng doanh thu phòng vé. Kể cả khi được kéo dài thời gian trụ lại ở rạp, tác phẩm may mắn có cơ hội cán mốc khoảng 550 triệu USD đến 600 triệu USD. Điều đó chưa kể việc tháng 6 là mùa phim bom tấn của Hollywood với hàng loạt tên tuổi đình đám như Spider-Man: Across the Spider-Vers, Transformers 7, The Flash hay Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Disney vẫn có thể kiếm thêm nhờ các hoạt động phát hành trực tuyến, bán bản quyền truyền hình và vật phẩm liên quan đến bộ phim. Tuy nhiên, doanh thu này cũng phụ thuộc khá nhiều vào màn thể hiện của Nàng Tiên Cá tại phòng vé. Một chuyên gia theo dõi phòng vé chia sẻ với Deadline: "Doanh thu của Nàng Tiên Cá không phải một thất bại trầm trọng, chỉ đơn thuần là gây thất vọng, đặc biệt khi đặt cạnh chuỗi thành tích ấn tượng của Disney với loại phim live-action gần đây".

Ảnh: Disney