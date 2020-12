Tại sao iPhone không có 'bong bóng chat' như các điện thoại chạy Android?

Một tính năng được rất nhiều người dùng ưa chuộng của các ứng dụng nhắn tin như Facebook Messenger là bong bóng chat. Với tính năng này, bạn có thể dễ dàng chat với mọi người kể cả khi đang lướt web, lướt Facebook... mà không cần tốn công chuyển app.

Điều đặc biệt là, tính năng này từng có mặt trên iOS , nhưng sau đó Apple đã loại bỏ nó đi và giờ đây chỉ có các dòng điện thoại Android là còn có thể dễ dàng sử dụng. Lý do cho việc này là các app trên iOS được chạy trên một cơ chế gọi là "Sandbox". Cơ chế này cho phép các app bạn đang sử dụng chạy một cách độc lập với nhau và không can thiệp được vào tiến trình của nhau.

Bong bóng chat là tính năng khiến nhiều người dùng iPhone ghen tị với người dùng Android

Chính vì lý do này mà giao diện của một app không thể chạy đè trên giao diện của một app khác, khiến các app như Messenger không thể mở bong bóng chat kể cả khi ở màn hình chính. Cơ chế này được cho là phát triển dựa trên nguyên tắc về bảo mật của Apple. Theo đó, các app phải chạy độc lập và không được can thiệp vào tiến trình của nhau nhằm tránh việc đánh cắp thông tin và dữ liệu cá nhân của người dùng nếu chẳng may họ bị cài app độc. Lấy ví dụ, nếu máy bạn đã bị cài app nghe lén, nó sẽ không thể chạy đè lên trình gọi điện của iPhone.

Cho đến hiện tại, theo tìm hiểu của người viết, bạn vẫn không thể tìm được cách đơn giản nào để kích hoạt bong bóng chat trên iOS. Các cách như Jailbreak hoặc cài phiên bản cũ của Facebook và Messenger đều khá phức tạp và rủi ro.

Tuy nhiên, với việc Apple giới thiệu tính năng Picture in Picture trên iOS 14 cho phép phát video của một ứng dụng trên nền ứng dụng khác, biết đâu có một ngày nào đó iFan có thể sử dụng được bong bóng chat như người dùng Android thì sao? Cho đến lúc đó, chúng ta vẫn phải sống chung với sự bất tiện này.

Ảnh: Internet