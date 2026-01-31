Tại sao đến tận 2026 cặp đôi này mới dính vào nhau vậy: Nhà gái là thiên thần tuyết, nhà trai đẹp chấn động

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ dậy sóng trước một cặp đôi ngôn tình hoàn toàn mới của màn ảnh Hoa ngữ: Vương Tinh Việt và Đặng Ân Hy. Cả hai nên duyên trong dự án phim hiện đại Tỏ Tình, tác phẩm vừa khai máy không lâu nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ loạt hình ảnh hậu trường bị cánh săn tin ghi lại và lan truyền rộng rãi.

Dù chỉ xuất hiện qua những đoạn clip ngắn ngủi, Vương Tinh Việt và Đặng Ân Hy vẫn khiến cư dân mạng đổ gục bởi nhan sắc đồng đều, khí chất xứng đôi vừa lứa. Từ những khoảnh khắc dạo bước bên hồ mang cảm giác bình yên, cho tới cảnh ôm nhau dưới trời tuyết trắng, cả hai tạo nên bầu không khí lãng mạn, ngọt ngào đúng chuẩn ngôn tình, khiến nhiều khán giả vừa xem đã muốn "đẩy thuyền".

Vương Tinh Việt vốn quen mặt với khán giả qua loạt vai diễn cổ trang ấn tượng. Anh từng gây ám ảnh với hình tượng phản diện si tình Quảng Lăng vương Lưu Tử Hành trong Châu Sinh Như Cố, hay chàng Túc quốc công Tiêu Hoành mưu trí trong Mặc Vũ Vân Gian. Tuy nhiên, khi chuyển sang tạo hình hiện đại trong Tỏ Tình, Vương Tinh Việt vẫn ghi điểm mạnh với ngoại hình điển trai, phong thái đúng kiểu nam chính ngôn tình xé truyện bước ra.

Trong khi đó, Đặng Ân Hy được xem là gương mặt trẻ đầy triển vọng của showbiz Trung Quốc. Cô từng để lại dấu ấn qua phim điện ảnh Nghi Can X đóng cùng Lâm Tâm Như, góp mặt trong phim ăn khách Thám Tử Phố Tàu. Với khán giả Việt Nam, Đặng Ân Hy được biết đến nhiều hơn nhờ vai diễn trong bộ phim cổ trang Trường Lạc Khúc. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng và mang hơi hướng cổ điển, nữ diễn viên rất hợp với các vai cổ trang. Tuy nhiên, trong Tỏ Tình, cô vẫn tỏa sáng với hình ảnh hiện đại, trẻ trung. Đặc biệt, dưới khung cảnh tuyết trắng, Đặng Ân Hy được ví như "thiên thần tuyết" khiến người xem không thể rời mắt.

Về nội dung, Tỏ Tình xoay quanh câu chuyện tình yêu kéo dài từ thời thanh xuân đến khi trưởng thành. Nhân vật Hứa Tùy (Đặng Ân Hy) là một cô gái trầm lặng, ngoan ngoãn, đã âm thầm dành tình cảm cho Chu Kinh Trạch (Vương Tinh Việt) suốt những năm trung học. Vì tình cảm ấy, cô quyết tâm thi vào một trường đại học gần anh. Những cơ duyên tình cờ đã kéo hai người xích lại gần nhau, nhưng rồi lại chia xa vì những hiểu lầm.

Ngày gặp lại, cả hai đều đã bước sang những ngã rẽ rất khác của cuộc đời. Trong quá trình đồng hành và thấu hiểu lại từ đầu, tình cảm xưa dần được khơi gợi. Chu Kinh Trạch cũng phát hiện ra bí mật về mối tình đơn phương mà Hứa Tùy từng chôn giấu suốt thời thanh xuân. Sau tất cả biến cố, cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn để ở bên nhau.