Tại sao đại chiến Liverpool vs Man City vẫn chưa được xếp vào hàng kinh điển Premier League?

1. Thời khắc trọng đại nhất Premier League sẽ đến vào Chủ Nhật tuần này. Chỉ cần nhìn qua bảng xếp hạng của giải đấu hàng đầu nước Anh mùa giải này hoặc mùa trước đó, bất cứ ai cũng có thể hiểu được tại sao những cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester City lại có một vị thế quan trọng đến vậy trong cuộc đua vô địch Premier League.

Hai vị huấn luyện viên trưởng đã có một vài màn đấu khẩu với nhau về những pha ăn vạ và “phạm lỗi chiến thuật” bên lề trận đấu, và sẽ rất ít người theo dõi trận đấu diễn ra tại Anfield vào hôm Chủ Nhật nghi ngờ về khả năng chức vô địch mùa giải năm nay sẽ lọt vào tay của một trong hai đội bóng này.

Thế nhưng, vì nhiều lý do, người ta vẫn có một chút gì đó miễn cưỡng trong việc chấp nhận đây chính là trận đấu lớn nhất của bóng đá Anh.

Có lẽ lý do rõ ràng nhất chính là việc họ vẫn chưa được xem là cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất nền bóng đá Anh. Vào mùa giải trước, khi các phóng viên nói với Jurgen Klopp rằng cuộc cạnh tranh giữa Liverpool và Manchester City chắc chắn sớm sánh ngang với tầm vóc của những trận chiến khốc liệt trong quá khứ giữa chính họ và Manchester United, Klopp đáp ngắn gọn "vớ vẩn".

Không phải là Klopp cảm thấy Manchester United là một đối thủ cạnh tranh nguy hiểm trong cuộc đua vô địch – trong suốt khoảng thời gian làm việc ở Anh cho đến nay, ông chưa bao giờ phải nhận một mối đe dọa lâu dài nào từ phía đội chủ sân Old Trafford.

Nhưng cũng giống như những người khác, chính ông cũng nghi ngờ về việc liệu cặp đấu Man City vs Liverpool có duy trì được vị thế như hiện tại đủ lâu để có thể chiếm được một chỗ đứng vững mạnh, hay thậm chí là đi đầu trong nền văn hóa bóng đá của nước Anh hay không.

Cặp đấu Liverpool vs Manchester City vẫn chưa thể sánh ngang với tầm vóc của cuộc đối đầu Manchester United vs Liverpool trong nền văn hóa bóng đá nước Anh

Liverpool đã không thể giành được chức vô địch quốc gia nào trong 30 năm, và trong bối cảnh đó, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Klopp lại tỏ ra khá dè dặt, cẩn trọng trong việc tuyên bố đội bóng của ông đang ở vị trí đi đầu trong bất kì điều gì.

Còn Man City là đội bóng đã trải qua hai mùa giải vô cùng hoàn hảo - ở mùa trước, họ đã đoạt thêm một danh hiệu để nối tiếp chức vô địch đầy ấn tượng với tổng số điểm là 100 trong mùa giải 2017/2018.

Tuy nhiên, trước khi những núi tiền khủng lồ liên tục được bơm vào đội bóng này từ nước ngoài, họ thậm chí còn không thể lọt vào danh sách những ứng cử viên vô địch của Premier League, chưa kể đến việc họ đã từng phải xuống chơi ở giải hạng ba nước Anh.

Chính vì vậy, trong khi vị thế bá chủ của hai đội bóng này trong cuộc đua vô địch đang được xem là một bước ngoặt mới của lịch sử Premier League, thì không ai có thể dự đoán được rằng cái thế cục này sẽ kéo dài được bao lâu.

Và một mối thù được xây dựng qua nhiều năm tháng sẽ là một yếu tố rất cần thiết để tạo ra những câu chuyện huyền thoại như Đại chiến Buffet (Battle of the buffet) của Arsenal tại Old Trafford hay những giai thoại khét tiếng của Rafa Benitez.

Klopp và Pep Guardiola dường như khá thích nhau. Bằng chứng là trong các cuộc họp trước trận đấu, sự ngưỡng mộ mà họ dành cho nhau là thứ hiện lên nổi bật hơn hẳn so với những cuộc tranh cãi hay đấu trí, và ở một mức độ nào đó, mối quan hệ giữa các fan của hai đội cũng tương tự như vậy.

Trong lịch sử mối quan hệ giữa các fan Man City và Liverpool không hề tồn tại một mối thù hận nào quá sâu đậm, ngay cả khi Liverpool đã có một trận đấu hoàn toàn áp đảo đội khách trong trận tứ kết Champions League trên sân Anfield vào 2 mùa giải trước. Rõ ràng là hai đội bóng này đều đang chia sẻ chung một mối thù với Manchester United, hơn là sự thù địch hướng vào nhau.

Klopp và Guardiola rất thích nhau, còn fan hâm mộ của Liverpool và Man City cũng không hề có một mối thù nào sâu đậm trong lịch sử mối quan hệ của họ.

2. Vậy, điều gì có thể giúp cho cuộc chiến đầy hấp dẫn giữa hai đội bóng xuất sắc nhất Premier League lúc này trở thành một cặp đấu lưu danh lịch sử, một cuộc đối đầu được tận hưởng hết mình vào thời điểm hiện tại và sẽ được nhớ đến ở nhiều năm về sau trong nền văn hóa bóng đá của nước Anh?

Gần như chắc chắn rằng, yếu tố sẽ giúp ích rất nhiều cho sự khởi đầu của điều đó chính là việc Guardiola và Klopp tiếp tục gắn bó với hai đội bóng này và đấu đá nhau thêm nhiều mùa giải nữa.

Mặc dù đó chỉ là một nhận định tương đối – cả hai vị chiến lược gia này đều đã gắn bó với câu lạc bộ của họ được 3 hoặc 4 năm, và hoàn toàn có thể ở lại lâu hơn – nhưng sẽ là một bất ngờ rất lớn nếu cuộc đối đầu này kéo dài được như cặp đôi kì phùng địch thủ Sir Alex Ferguson và Arsène Wenger.



Chắc chắn, sẽ rất khó để xuất hiện thêm một trường hợp nào có khoảng thời gian cầm quân tại một đội bóng lâu đến vậy ở Premier League nữa.

Sẽ rất khó để Man City và Liverpool tiếp tục duy trì vị thế của hiện tại, qua xây dựng danh tiếng như một cặp đấu lừng danh trong nền bóng đá Anh, nếu hai vị huấn luyện viên hiện tại của họ ra đi

Không cần cố gắng nhìn quá xa vào tương lai cũng có thể thấy rằng, sẽ rất khó để Man City hoặc Liverpool tiếp tục duy trì vị thế như hiện tại dưới thời những nhà cầm quân khác. Cũng như không thể phủ nhận nỗi nghi ngờ về việc, những vấn đề kế tiếp đó nằm ở phía trước sẽ khiến họ không thể nào tái hiện lại sự thành công của hiện tại được nữa.

Tuy nhiên, bên cạnh những dự đoán tiêu cực, thì cũng có một góc nhìn tích cực khác hoàn toàn có khả năng diễn ra.

Giả sử Man City có thể vô địch Champions League ở mùa giải này, và Liverpool có thể kết thúc được những năm tháng đợi chờ mòn mỏi chức vô địch Premier League, thì sẽ thế nào? Đây là một kịch bản đầy hợp lý đã được đưa ra trong phần lớn mùa giải trước và vẫn tiếp tục được duy trì vào mùa này.

Với sự thất vọng của Manchester City tại đấu trường châu Âu trong những năm qua và nỗi khát khao của Liverpool trong việc được nâng chức vô địch quốc gia sau 30 năm chờ đợi, đó sẽ là một kết quả hoàn hảo đối với hai câu lạc bộ này.

Tuy nhiên, cũng có nhiều tình huống khác hoàn toàn có thể xảy ra: Liverpool hoặc Man City sẽ giành được cả hai chức vô địch trên, hay một trong số họ giành được 1 danh hiệu, và đội còn lại bị trắng tay.

Đó không phải là bối cảnh lần đầu tiên xuất hiện ở bóng đá Anh, hay thậm chí là đối với Liverpool. Họ đã từng giành được chức vô địch châu Âu dưới sự dẫn dắt của Bob Paisley vào năm 1978, và đăng quang tại giải vô địch quốc gia một năm sau đó.

Trong khi kình địch số một khi ấy của họ, Nottingham Forest của Brian Clough, đã trở thành nhà vô địch châu Âu vào năm 1979 sau khi giành được chức vô địch quốc gia đầu tiên và duy nhất của họ trong mùa giải trước đó.

Mặc dù đó không phải là một mối quan hệ kình địch, cạnh tranh kéo dài quá lâu, nhưng nó đã gây dựng được một dấu ấn lớn vào thời điểm ấy và lưu danh sử sách trong nền bóng đá Anh cho đến tận bây giờ.

Nếu Liverpool và Manchester City có thể tái hiện lại giai đoạn đó, trong một kỷ nguyên mà Premier League đang cực kì lớn mạnh và Champions League, hoàn toàn có thể khẳng định rằng, lịch sử chắc chắn sẽ ghi nhớ cuộc cạnh tranh của họ.