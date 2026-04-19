Tại sao chúng ta luôn thèm món ăn của mẹ khi bị áp lực bủa vây? - Sự thật của mâm cơm chữa lành!

Giữa những ngày deadline dồn dập, những cuộc họp căng thẳng hay những lần vấp ngã nơi công sở, thứ chúng ta khao khát nhất đôi khi không phải một bữa tiệc nhà hàng sang trọng, mà lại là bát canh cà bung, đĩa cá kho tộ hay đơn giản là bát nước luộc rau muống vắt chanh của mẹ.

Tại sao "vị nhà" lại có sức mạnh xoa dịu tâm hồn kỳ diệu đến thế? Đằng sau cơn thèm một món ăn cụ thể không chỉ là nhu cầu dinh dưỡng, mà là một cơ chế "tự chữa lành" cực kỳ tinh vi của não bộ.

Ảnh minh họa

1. Comfort Food: Khi món ăn là "chiếc chăn ấm" cho tâm hồn

Trong tâm lý học, có một thuật ngữ gọi là Comfort Food (Thực phẩm an ủi). Đây là những món ăn có khả năng đưa chúng ta trở về với những ký ức an toàn, hạnh phúc.

Khi áp lực công việc lên đỉnh điểm, cơ thể tiết ra cortisol – hormone căng thẳng. Lúc này, não bộ sẽ kích hoạt cơ chế tìm kiếm sự an toàn. Những món ăn của mẹ đóng vai trò như một "chiếc chăn ấm", giúp giải phóng dopamine (hormone hạnh phúc), làm dịu đi sự bất an và mệt mỏi. Không phải chúng ta thèm thức ăn, chúng ta đang thèm cảm giác được bảo vệ.

2. Sự kết nối của khứu giác và miền ký ức

Bạn có biết, khứu giác là giác quan duy nhất có đường dẫn trực tiếp đến vùng hồi hải mã (nơi lưu trữ ký ức) và hạch hạnh nhân (trung tâm cảm xúc) trong não bộ?

Mùi hành phi thơm nồng: Gợi nhớ về những buổi chiều đợi mẹ đi chợ về.

Mùi cơm mới thơm dịu: Gợi lại cảm giác ấm cúng của gian bếp cũ.

Chỉ cần một làn hương quen thuộc thoảng qua, não bộ sẽ ngay lập tức thực hiện một chuyến "du hành thời gian", đưa bạn rời khỏi căn phòng máy lạnh đầy áp lực để trở về ngồi bên mâm cơm gỗ xỉn màu nhưng đầy ắp tiếng cười.

3. "Gia vị" đặc biệt không thể sao chép: Sự vô điều kiện

Ảnh minh họa

Tại sao cùng một công thức, cùng một nguyên liệu, nhưng chúng ta nấu lại không bao giờ ra đúng vị của mẹ?

Câu trả lời nằm ở "gia vị cảm xúc". Ở cơ quan, mỗi món ăn đều đi kèm với các mối quan hệ xã hội, sự đánh giá hoặc những cuộc thảo luận công việc. Nhưng ở mâm cơm của mẹ, đó là sự chấp nhận vô điều kiện. Mẹ biết bạn thích ăn đậu phụ rán vàng cạnh, biết bạn không ăn được hành lá, biết bạn thích húp nước canh khi còn nóng hổi. Sự thấu hiểu và chăm sóc tỉ mỉ ấy chính là liều thuốc chữa lành những tổn thương mà thế giới ngoài kia gây ra cho bạn.

4. Để mâm cơm thực sự là nơi "trạm dừng chân"

Nếu bạn đang cảm thấy kiệt sức, thay vì gọi một phần thức ăn nhanh tiện lợi, hãy thử dành 30 phút để tái hiện lại một món ăn "thương hiệu" của gia đình:

Đừng cầu kỳ: Đôi khi chỉ là trứng đúc thịt hay bát canh chua dọc mùng.

Tập trung vào cảm giác: Hãy lắng nghe tiếng mỡ sôi, hít hà mùi thơm của gia vị để tách biệt mình khỏi những email chưa trả lời.

Chia sẻ: Nếu có thể, hãy gọi điện cho mẹ để hỏi lại công thức. Chính cuộc trò chuyện ấy đã là một nửa liều thuốc chữa lành.

Giữa cuộc sống hối hả, mâm cơm gia đình không chỉ đơn thuần là việc nạp năng lượng. Đó là một "di sản" cảm xúc, là nơi nhắc nhở chúng ta rằng: Dù ngoài kia bão táp ra sao, vẫn luôn có một vị bếp ấm áp đợi ta trở về.

Đừng đợi đến khi thật mệt mỏi mới nhớ về món ăn của mẹ. Hãy để những bữa cơm "chữa lành" trở thành thói quen để bạn nạp lại năng lượng cho những hành trình dài phía trước.