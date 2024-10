Tại sao bí ngô trở thành biểu tượng của Halloween?

Một trong những biểu tượng nổi bật và phổ biến nhất của Halloween chính là quả bí ngô, được khoét mặt và thắp sáng từ bên trong. Tại sao bí ngô lại trở thành biểu tượng của ngày lễ này, đây là điều rất ít người biết.

Tại sao bí ngô thành biểu tượng Halloween?

Biểu tượng bí ngô trong Halloween bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian của người Ireland về Jack-o’-Lantern. Người đàn ông tên Jack này vốn là kẻ bủn xỉn, lại thích chơi khăm. Anh ta đã hai lần lừa quỷ để không bị bắt linh hồn.

Lần thứ nhất, Jack mời quỷ đi uống rượu nhưng không muốn trả tiền, nên đã thuyết phục quỷ biến thành đồng xu. Thay vì trả tiền, Jack giữ đồng xu bên cạnh một cây thánh giá bạc để ngăn quỷ biến trở lại hình dáng ban đầu.

Lần thứ hai, Jack lừa quỷ trèo lên cây hái táo. Trong lúc quỷ đang ở trên cây táo, anh ta nhanh chóng khắc thánh giá dưới gốc cây. Quỷ sợ quá không dám leo xuống nên đã thỏa thuận với Jack sẽ không trêu chọc anh chàng thêm 10 năm nữa.

Vài năm sau, khi qua đời, Jack không được lên thiên đường vì đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng cũng không thể xuống địa ngục vì quỷ đã hứa không lấy linh hồn anh ta. Quỷ đưa cho Jack một hòn than để soi đường trong đêm tối. Jack đặt hòn than vào một củ cải rỗng để soi đường trong những đêm lang thang. Người Ireland gọi ánh sáng lập lòe từ củ cải của Jack là “Jack of the Lantern”, sau này được gọi ngắn gọn là “Jack-o’-Lantern”.

Tại Ireland và Scotland, người ta khắc hình những khuôn mặt đáng sợ lên củ cải, khoai tây hoặc củ cải đường để xua đuổi linh hồn Jack lang thang và các linh hồn quỷ dữ khác.

Đèn lồng Halloween ban đầu được khắc lên củ cải. (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Ireland)

Khi những người Ireland và Scotland di cư đến Mỹ, họ phát hiện ra bí ngô – một loại quả bản địa rất phổ biến - dễ tạo hình hơn nhiều so với củ cải. Bí đỏ có kích thước lớn, dễ dàng khoét rỗng và có màu cam rực rỡ bắt mắt. Vì thế, nó nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến để tạo đèn lồng Jack-o’-Lantern.

Qua thời gian, việc khắc bí ngô để trang trí Halloween đã trở thành một phong tục không thể thiếu.

Ý nghĩa của quả bí ngô Halloween

Bí ngô không chỉ là một phần của truyền thuyết Jack-o’-Lantern mà còn mang nhiều ý nghĩa khác. Trong bối cảnh mùa thu, bí ngô là biểu tượng của vụ mùa bội thu, thường được trưng bày như một phần của lễ hội thu hoạch. Màu cam ấm áp của quả bí ngô tương phản với sự tối tăm và huyền bí của đêm Halloween, tạo nên một cảm giác vừa ấm cúng, vừa rùng rợn.

Bên cạnh đó, việc khắc bí ngô còn là một hoạt động sáng tạo và gắn kết gia đình - mọi người cùng nhau tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ bí ngô để trang trí nhà cửa.

Lễ hội Halloween luôn gắn với hình ảnh những quả bí ngô khoét hình mặt người. (Ảnh: Cosmopolitan)

Bí ngô đã vượt qua thời gian và không gian để trở thành biểu tượng của Halloween trên khắp thế giới. Với ý nghĩa văn hóa đa dạng và nét đẹp đặc trưng, bí ngô không chỉ làm cho Halloween thêm phần màu sắc mà còn gợi nhắc về những câu chuyện lâu đời và bản sắc văn hóa đậm đà.

Mỗi khi nhìn thấy những quả bí ngô được khắc và thắp sáng, chúng ta lại được sống trong không khí huyền bí và vui tươi của một mùa Halloween đầy thú vị.