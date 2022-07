Tại sao bạn nên sử dụng điện thoại mà không cần ốp lưng?

Bảo hành và Sao lưu đám mây khiến bạn an tâm hơn nhiều

Một số điện thoại thông minh, chẳng hạn như iPhone, có giá khá cao, khiến một số người lo lắng thiết bị có thể bị hỏng do đánh rơi. Đó có lẽ là lý do chính mà mọi người sử dụng ốp lưng để bảo vệ điện thoại của họ. May mắn thay, một số nhà sản xuất cung cấp gói bảo hành toàn diện.

Ví dụ: gói AppleCare + của Apple bao gồm bảo hành hai sự cố hư hỏng do tai nạn, cứ 12 tháng một lần với phí dịch vụ: 29 USD cho sự cố hư hỏng màn hình/mặt kính và 99 USD cho mọi thứ khác. Vì vậy, bạn không cần phải sợ màn hình nứt trên chiếc iPhone 800 USD của mình như khi không có AppleCare +.

Trong thế giới Android, Google cung cấp Preferred Care cho điện thoại Pixel và Samsung cung cấp Samsung Care + cho điện thoại thông minh của mình. Cả hai đều đưa ra mức phí tương tự cho việc sửa chữa ngẫu nhiên (ví dụ: 29 USD cho sự cố màn hình bị nứt).

Và nếu bạn lo lắng về việc mất dữ liệu nếu chẳng may làm hỏng điện thoại, các tùy chọn sao lưu đám mây tự động (chẳng hạn như iCloud + của Apple hoặc Google One của Google) có thể giúp bạn thoải mái. Nếu làm hỏng hoặc mất điện thoại, bạn có thể dễ dàng khôi phục từ bản sao lưu đám mây trên một thiết bị mới hoặc đã sửa chữa.

Rõ ràng, các gói bảo hành và sao lưu này tốn thêm tiền, vì vậy chúng không dành cho tất cả mọi người, nhưng chúng đóng vai trò như một loại bảo hiểm tương đối rẻ tiền chống lại thiệt hại và mất mát dữ liệu.

Thay vì giữ iPhone hoặc thiết bị Android của bạn trong một chiếc ốp lưng, có một số tùy chọn khác không làm tăng thêm độ nặng và độ dày. Để tùy chỉnh giao diện của điện thoại, bạn có thể sử dụng da và đề can để thêm phong cách và chống xước cho thân điện thoại của bạn.

Để bảo vệ màn hình của điện thoại khỏi các vết nứt và trầy xước, bạn có thể lắp một miếng bảo vệ màn hình rất mỏng, có thể là một miếng nhựa trong suốt dính vào bề mặt màn hình điện thoại thông minh của bạn. Miếng dán bảo vệ màn hình cũng thường rẻ hơn so với vỏ, đó là một lợi thế khác.

Khi nào bạn nên sử dụng ốp lưng cho điện thoại?

Đối với một số người, ốp điện thoại thông minh vẫn có ý nghĩa. Ví dụ: nếu bạn sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc thiết yếu trong một công việc đòi hỏi sự cố gắng cao hoặc sử dụng điện thoại thông minh thường xuyên trong môi trường độc hại, bạn cần bảo vệ điện thoại thông minh của mình vì bạn không thể sửa chữa hoặc thay thế điện thoại thông minh ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp.