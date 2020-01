Tại sao ba “kỳ phùng địch thủ” Microsoft, Google và Mozilla lại gửi bánh kem cho nhau mỗi khi ra mắt trình duyệt?

Trong khi Microsoft, Google và Mozilla đang cạnh tranh quyết liệt trên thị trường trình duyệt, điều này không thể ngăn cản tình bạn sâu sắc giữa các nhóm phát triển IE/Edge/Chrome và Firefox. Tình cảm ấy được cụ thể hóa bằng việc trao tặng bánh giữa các nhóm.

Mặc dù tần suất gửi bánh không cao nhưng nó đã trở thành một truyền thống tốt đẹp giữa các nhóm phát triển trình duyệt của ba công ty.

Hồi giữa tháng 1/2020, Microsoft đã đạt cột mốc mới khi phát hành phiên bản chính thức của trình duyệt Microsoft Edge nhân Chromium. Không ngạc nhiên khi nhóm phát triển của Firefox và Chrome đã gửi tặng một chiếc bánh để chúc mừng Microsoft Edge.

Một chiếc bánh do đội ngũ Chrome gửi cho Microsoft Edge nhân Chromium

Truyền thống thú vị này bắt đầu vào năm 2006 và do nhóm phát triển của IE khởi xướng. Khi đó Mozilla Firefox mới bắt đầu chập chững phát triển. Khi đó gã khổng lồ xứ Redmond cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để chúc mừng các đối thủ mới nổi như Mozilla sau khi hãng ra mắt Firefox 2.0.

Ngay sau khi Firefox 2.0 cho phép tải về, nhóm phát triển của IE đã gửi cho Mozilla một chiếc bánh chúc mừng có in logo IE và dòng chữ chúc mừng: "Congratulations on shipping! Love, the IE team".

Kể từ đó, mỗi khi Mozilla tung ra một phiên bản mới, nhóm kỹ sư của Microsoft không quên truyền thống tốt đẹp đó.

Tuy nhiên kể từ khi Mozilla bắt đầu chu kỳ cập nhật 6 tuần/lần, các kỹ sư của Microsoft đã quyết định sẽ chuyển sang tặng các loại bánh cupcake giá phải chăng hơn để tránh các kỹ sư Firefox mệt mỏi vì nhận quà.

Đáp lại tấm thịnh tình trên, sau khi Microsoft tung ra IE 10, Mozilla cũng đã gửi cho Microsoft một chiếc bánh kem vào năm 2012. Nội dung chúc mừng của Mozilla là: "Chúc mừng IE 10. Đội ngũ Mozilla yêu bạn". Kèm theo đó là logo Firefox in trên chiếc bánh.

Sau nhiều năm duy trì truyền thống thú vị này và tới năm 2015, nhóm phát triển của Chrome cũng đã tham gia. Năm 2015, Microsoft đã hoàn thiện trình duyệt Microsoft Edge mới với tên mã Project Spartan. Microsoft Edge Là trình duyệt mặc định trên Windows 10 và được thiết kế để thay thế các IE cũ hơn.

Khi đó Google đã nhân cơ hội này và gửi tặng những lời chúc tốt đẹp nhất đến nhóm của Microsoft thông qua một chiếc bánh với thông điệp: "Chúc mừng màn ra mắt. Thân gửi từ nhóm phát triển Chrome".

Giờ đây khi Microsoft Edge cam kết cập nhật trình duyệt 6 tuần/lần. Thậm chí với Google, chu kỳ cập nhật trên các kênh như Canary và Dev còn nhanh hơn thế. Trong khi đó, Mozilla đang có kế hoạch rút ngắn chu kỳ cập nhật xuống 4 tuần/lần.

Lúc này giới công nghệ tự hỏi liệu ba hãng có ý định trao đổi món bánh cupcake làm món tráng miệng thay thế bánh kem hay không?

Tham khảo Softpedia