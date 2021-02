Tại sao Ấn Độ giảm các ca mắc Covid-19 nhưng vẫn cảnh báo thận trọng?

Tín hiệu các ca nhiễm Covid-19 giảm tại Ấn Độ

Theo hãng CNN, cách đây 6 tháng, Ấn Độ từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng y tế nghiêm trọng. Các bệnh nhân mắc Covid-19 luôn trong tình trạng quá tải. Các bác sĩ kiệt sức vì phải chống chọi ngày đêm với số ca mắc ngày một tăng. Virus đã lây nhiễm mạnh mẽ trong cộng đồng.

Trang web thông tin chính thức về dữ liệu Covid-19 (COVID19INDIA) cho biết, Ấn Độ hiện tại đã khác. Số ca nhiễm mỗi ngày liên tục giảm mạnh (từ mức cao trên 90.000 ca nhiễm/ngày vào tháng Chín xuống còn trên 10.000 ca nhiễm/ ngày trong tháng Hai). Ngày 9/2 vừa qua, lần đầu tiên Thủ đô Delhi báo cáo không có ca tử vong vì Covid-19 nào trong 9 tháng gần đây.



Các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch bệnh bao gồm cả phong tỏa đã giúp Ấn Độ kiểm soát được dịch bệnh. Chính phủ nước này cũng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội và cố gắng hỗ trợ trong trường hợp một số bệnh viện quá tải. Nền kinh tế đã mở cửa trở lại, du lịch trong nước đã kích cầu và mọi người có thể đi lại nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày.

Theo thông tin từ Our World in Data - một trang web tổng hợp dữ liệu của các nhà nghiên cứu Đại học Oxford, quá trình kiểm soát dịch bệnh khả quan của Ấn Độ không phải do tiêm chủng. Ấn Độ đã bắt đầu chương trình tiêm chủng cho 300 triệu người vào tháng 8 nhưng vẫn đi sau so với các quốc gia giàu có hơn.

Các chuyên gia suy đoán một số yếu tố đứng đằng sau việc giảm số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ bao gồm tỷ lệ dân số trẻ khá cao hoặc khả năng miễn dịch cao ở một số khu vực thành thị. Tuy nhiên, dữ liệu của Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ cho rằng, nhiều khả năng các ca nhiễm giảm nhưng vẫn chưa phản ánh đúng thực tế.

Vào tháng Chín, Ấn Độ đã tiến hành xét nghiệm hơn 1 triệu người mỗi ngày. Trong tháng Hai, mỗi ngày xét nghiệm cho khoảng 600.000 đến 800.000 người. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, quá trình tiến hành xét nghiệm giảm không có nghĩa là không phát hiện ra các ca mắc bệnh. Các chuyên gia cảnh báo số lượng ca nhiễm giảm cũng cần phải xem xét lại. Mọi người không được mất cảnh giác trong bối cảnh các biến thể mới xuất hiện và tiếp tục lây lan nhiều hơn trên thế giới

Miễn dịch ở các thành phố lớn

Shahid Jameel, một nhà Virus học và cũng là Giám đốc Trường Khoa học sinh học Trivede của Đại học Ashoka cho biết, yếu tố đằng sau việc giảm ca nhiễm xuất phát từ cơ chế gia tăng kháng thể ở người đối với Covid-19.

"Ấn Độ đã báo cáo hơn 11 triệu ca nhiễm và 156.000 ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát", số liệu Đại học Johns Hopkins cho biết.

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về loại bệnh này và khả năng miễn dịch ở người trong cộng đồng. Một nghiên cứu của Mỹ công bố trên tạp chí Science hồi đầu tháng này cho thấy sau khi nhiễm virus và phát triển các kháng thể, bệnh nhân có thể tự sinh ra kháng thể bảo vệ khỏi bị nhiễm trở lại trong ít nhất 8 tháng.

Khảo sát huyết thanh học quốc gia ghi nhận tỷ lệ kháng thể ở người tăng lên ở Ấn Độ. Ba khảo sát gần đây nhất do Hội đồng Nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR) tiến hành cho thấy tỷ lệ kháng thể ở người với loại virus này vào tháng 12 và tháng 1 đạt khoảng 22% - gấp ba lần so với cuối tháng Tám và tháng Chín chỉ đạt 6-7%.

Tỷ lệ kháng thể cao chủ yếu xảy ra ở các thành phố đông dân.

"Khảo sát hồi tháng Tám và tháng Chín gợi ý hơn một nửa người dân ở khu ổ chuột Mumbai có thể đã nhiễm Covid-19 và khoảng hơn một nửa dân số ở Delhi cũng mắc loại virus gây bệnh này", một khảo sát của chính quyền Delhi hồi tháng Một cho biết.

"Các thành phố lớn có tín hiệu giảm đáng kể các ca nhiễm mắc Covid do tăng khả năng miễn dịch ở người đối với loại virus này, Tiến sĩ Hemant Shewade nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Ấn Độ không thể đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Các thành phố lớn có khả năng miễn dịch cộng đồng nhưng nếu xét toàn phạm vi cả nước thì tỷ lệ miễn dịch cộng đồng bắt buộc phải thực hiện các chương trình tiêm chủng vaccine. Ấn Độ đã thông báo 11 triệu ca nhiễm, chỉ chiếm 1% trong tổng số 1,4 tỷ người.

"Miễn dịch cộng đồng không phải là điều mà chúng tôi hướng đến trong phạm vi cả nước. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính với Covid-19 vì cơ chế kháng thể ở người tại các vùng miền sẽ khác nhau. So với các thành phố lớn, khu vực khác ở Ấn Độ đạt tỷ lệ kháng thể thấp hơn nhiều, Tiến sĩ Hemant Shewade nhấn mạnh.

Không quá chủ quan

Khả năng miễn dịch cộng đồng khó có thể xảy ra nếu các kết quả báo cáo không chính xác.

Tỷ lệ dân số trẻ cao ở Ấn Độ có thể giúp nước này giảm nguy cơ nhiễm Covid-19 vì sức đề kháng ở người trẻ tốt. Các ca mắc Covid-19 ở người trẻ thường có triệu chứng nhẹ và tỷ lệ tử vong đạt mức thấp. Một nửa dân số của Ấn Độ là những người ở độ tuổi 25 hoặc trẻ hơn.

"Các triệu chứng mắc bệnh ở người trẻ thường không nặng hoặc bệnh chỉ ở mức độ nhẹ. Vì vậy, các đối tượng này ít được xét nghiệm, và các ca mắc bệnh như vậy cũng không được nêu trong báo cáo", ông Jameel nói.

Giả thuyết đặt ra, một số nơi có ít ca mắc bệnh có thể được hiểu là những khu vực này chưa đảm bảo quy trình xét nghiệm hoặc các thông tin trong báo cáo chưa phản ánh đúng thực tế.

"Ở Ấn Độ, một số bang cung cấp thông tin chưa thể được xem là đáng tin cậy. Chúng ta không nên lơ là và chủ quan với các báo cáo đưa ra", ông Shewade nhấn mạnh.

Giới chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại các báo cáo ca nhiễm không chính xác có thể gây ra mất kiểm soát an ninh trước khi khủng hoảng y tế chấm dứt hoàn toàn. Theo các chuyên gia, vẫn còn quá sớm để thực hiện nới lỏng các hạn chế hay các biện pháp bảo vệ bởi các biến thể virus mới vẫn xuất hiện tại nhiều quốc gia khác trên thế giới.