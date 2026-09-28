Tài sản và quyền lực của nữ tỷ phú Madam Pang

Sức ảnh hưởng của Madam Pang với bóng đá Thái Lan.

Nualphan Lamsam, thường được gọi với cái tên thân thuộc Madam Pang, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với bóng đá và giới kinh doanh Thái Lan. Sinh năm 1966 tại Bangkok, bà là đại diện thế hệ thứ năm của gia tộc Lamsam – một gia tộc tài phiệt lừng lẫy gắn liền với sự hình thành và phát triển của ngành ngân hàng, bảo hiểm tại xứ sở Chùa Vàng. Gia đình bà chính là những người đã sáng lập Thai Farmers Bank vào năm 1945, tiền thân của Kasikornbank ngày nay – một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Thái Lan với tổng tài sản vượt mốc 4.500 tỷ baht. Bên cạnh mảng tài chính ngân hàng, gia tộc Lamsam còn chi phối mạnh mẽ thị trường bảo hiểm. Cha bà, ông Photipong Lamsam, giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn Madam Pang hiện đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc tại Muang Thai Insurance – doanh nghiệp bảo hiểm có lịch sử lâu đời từ năm 1932. Trước khi khẳng định vị thế trong ngành bảo hiểm, bà từng khẳng định bản lĩnh kinh doanh khi thành lập Saint-Honoré Bangkok vào năm 1997, đơn vị độc quyền phân phối nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ quốc tế tại Thái Lan, trong đó nổi bật nhất là Hermès.

Madam Pang sinh ra trong gia tộc giàu có

Chính nền tảng tài chính vững chắc cùng mạng lưới quan hệ sâu rộng trong giới doanh nhân đã tạo đà cho Madam Pang dấn thân và gặt hái những thành công vang dội trong lĩnh vực quản lý thể thao. Bà bắt đầu hành trình với bóng đá Thái Lan từ giữa những năm 2000 trong vai trò trưởng đoàn đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ toàn diện của bà, tuyển nữ Thái Lan đã tạo nên mốc son lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK World Cup nữ vào năm 2015, sau đó tiếp tục tái lập thành tích này tại World Cup nữ 2019. Năm 2015, Madam Pang mở rộng tầm ảnh hưởng sang bóng đá nam cấp CLB khi tiếp quản Port FC. Trong suốt gần 9 năm giữ chức Chủ tịch đội bóng (tới cuối tháng 12/2023), bà đã biến Port FC thành một lực lượng cạnh tranh hàng đầu tại Thai League và đăng quang Thai FA Cup vào năm 2019.

Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào tháng 8/2021 khi bà nhận lời làm trưởng đoàn đội tuyển nam Thái Lan. Trong giai đoạn này, Madam Pang không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn liên tục vận động các nguồn tài trợ xã hội hóa khổng lồ để mang về những khoản tiền thưởng lớn cho đội bóng, góp công trực tiếp đưa Thái Lan trở lại ngôi vương Đông Nam Á với hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào các năm 2020 và 2022.

Madam Pang dần dần có sức ảnh hưởng với bóng đá Thái Lan

Trải qua gần như đầy đủ các cấp độ quản trị từ đội tuyển nữ, CLB chuyên nghiệp cho đến đội tuyển nam, Madam Pang đã tạo nên lịch sử vào ngày 8/2/2024 khi đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) với tỷ lệ ủng hộ áp đảo 93% (68/73 phiếu). Chiến thắng này đưa bà trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử hơn một thế kỷ của FAT, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu một liên đoàn bóng đá quốc gia thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Tầm ảnh hưởng của bà tiếp tục vươn ra thế giới khi vào năm 2025, FIFA chính thức bổ nhiệm Madam Pang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phát triển nhiệm kỳ 2025–2029, chịu trách nhiệm điều phối các chương trình hỗ trợ và phát triển hệ thống cho 211 liên đoàn thành viên trên toàn cầu.