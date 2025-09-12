Tài sản tăng vọt 1 tỷ USD sau 9 tháng: Lộ dự án cao thứ 3 Việt Nam được tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đặt kỳ vọng thành “thủ phủ” của 10.000 chuyên gia

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo cập nhật từ Forbes vào ngày 11/9, tài sản tỷ phú - Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 3,7 tỷ USD, tăng 5 triệu USD so với ngày trước đó và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong quá khứ, tài sản của bà Thảo từng đạt cao nhất 3,1 tỷ USD vào các năm 2018 và 2022. Ở các năm xen kẽ, con số chỉ dừng lại hơn 2 tỷ USD. Vào cuối năm 2024, Forbes ghi nhận đạt 2,8 tỷ USD.

Như vậy chỉ khoảng 9 tháng, tỷ phú tự thân này đã có thêm gần 1 tỷ USD, gần bằng 1/4 tổng tài sản. Tài sản bà Thảo gia tăng ấn tượng trong bối cảnh cổ phiếu HDB (HDBank) và VJC (Vietjet Air) - nơi bà làm lãnh đạo, đã liên tục tăng.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu HDB đã tăng 25% lên 31.500 đồng/cp. Còn cổ phiếu VJC bất ngờ tăng vọt trong một tháng trở lại đây, lên 145.400 đồng/đơn vị, tăng 47% kể từ đầu năm.

Từ khi trở thành tỷ phú đô la, bà Thảo cũng là người phụ nữ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách này.

Saigon Marina IFC là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Không chỉ hưởng lợi từ đà tăng giá cổ phiếu HDBank và Vietjet Air, khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo còn đang được tiếp thêm động lực mạnh mẽ từ bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp khởi sắc. Một trong những điểm nhấn nổi bật được bà đặc biệt kỳ vọng là Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) vừa được khánh thành và ra mắt chỉ hơn 1 tháng trước.

Vào sáng ngày 19/8/2025, tại số 02 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (TP.HCM) đã diễn ra Lễ khánh thành và ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC).

Đây là một trong những công trình trọng điểm được khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), đồng thời đánh dấu cột mốc khởi đầu cho tiến trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, tổng diện tích hơn 106.000 m2, trong đó 87.000 m2 là văn phòng hạng A, phần còn lại cho trung tâm thương mại, nhà hàng và tiện ích cao cấp. Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, đạt chuẩn LEED Gold với hơn 30% diện tích dành cho không gian xanh.

Tòa tháp sở hữu kiến trúc độc đáo với hệ thống LED toàn mặt dựng có thể trình chiếu ánh sáng nghệ thuật sống động. Kết hợp với quảng trường nhạc nước hiện đại, Saigon Marina IFC trở thành "ngọn hải đăng" mới, thắp sáng nền kinh tế đô thị.

Phó Chủ tịch thường trực HDBank, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tại sự kiện, Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT HDBank cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68, đang khẳng định vai trò tiên phong. Hơn 250 dự án khởi công, khánh thành trên cả nước hôm nay là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Bà Thảo cũng kỳ vọng tòa tháp Saigon Marina IFC sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistics với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày.