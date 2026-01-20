Tại lễ trao giải HR Asia Awards 2025 do HR Asia Magazine tổ chức chủ đề "Sức mạnh đa thế hệ", CTCP GREENFEED Việt Nam tự hào được vinh danh là "Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á 2025" (Best Companies to Work For in Asia 2025).

Từ "Cân Bằng" sang "Phù Hợp" – Bí quyết của hạnh phúc thực sự

Ý tưởng đột phá nhất giúp GREENFEED Việt Nam (sau đây gọi tắt là GREENFEED) chinh phục giải thưởng chính là sự chuyển mình từ mô hình "work-life balance" (cân bằng công việc - cuộc sống) sang "work-life fit" (phù hợp công việc - cuộc sống).

Nguồn: GREENFEED Việt Nam

“Tại GREENFEED, con người phù hợp là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Giải thưởng này là sự ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự tận tâm và những nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng GREENFEEDERS vững mạnh – những người đang cùng nhau nỗ lực "Phát triển Tài năng vì Điều tốt đẹp". Đây cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, hạnh phúc – nơi mỗi cá nhân được trao quyền đóng góp, quan tâm, chia sẻ điều tốt đẹp và phát triển bền vững” - Bà Nguyễn Tâm Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành, Tổng Giám đốc Khối Nhân sự và Dịch vụ nơi làm việc của Công ty GREENFEED phát biểu tại sự kiện ngày 14/8/2025.

Sự chuyển đổi này bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc về sự đa dạng thế hệ. GREENFEED hiểu rằng, trong một đội ngũ nơi kinh nghiệm của thế hệ lớn tuổi gặp gỡ năng lượng bùng nổ của Gen Z, "cân bằng" đôi khi trở nên gượng ép. Thay vào đó, "phù hợp" mở ra không gian tự do, nơi mỗi người tìm thấy sự hài hòa riêng.

Công ty đã triển khai hàng loạt sáng kiến để hiện thực hóa điều này: Từ các câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa như chạy bộ, Zumba, Yoga hay tennis, nơi lãnh đạo và nhân viên cùng tham gia bình đẳng, xóa nhòa khoảng cách thế hệ, đến chương trình đào tạo cá nhân hóa qua Học viện Greenfeed và "Leaders for Goodness" (L4G).

Ở đây, thế hệ trẻ được truyền cảm hứng qua hơn 50 suất học bổng hàng năm, hơn 550 vị trí thực tập, và các hội thảo nghề nghiệp thu hút hơn 2.280 sinh viên. Trong khi đó, nhân viên kỳ cựu đóng vai trò mentor, chia sẻ hành trình thực tiễn, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực sự.

Các em nhỏ hào hứng với hoạt động ý nghĩa trong một dịp Tết của thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam. Ảnh: GREENFEED Việt Nam

GREENFEED là công ty nông nghiệp – thực phẩm hàng đầu Việt Nam với chuỗi thực phẩm tích hợp 3F Plus (Feed – Farm – Food) – “Lành ngon từ trang trại đến bàn ăn”.

Từ khi thành lập năm 2003 đến nay, GREENFEED sở hữu hệ thống hàng chục nhà máy và trang trại chuẩn quốc tế trải khắp Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Công ty hướng đến trở thành thương hiệu hàng đầu, hiệu quả, và đáng tin cậy trên toàn chuỗi thực phẩm toàn cầu cùng các ứng dụng công nghệ vượt trội.