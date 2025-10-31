Tài sản lớn nhất của Trương Ngọc Ánh

Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh (sinh năm 1976) vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM bắt tạm giam với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thông tin được xác nhận từ Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng – nơi cô từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Trước biến cố lớn, Trương Ngọc Ánh là một trong những biểu tượng nhan sắc và tài năng của làng giải trí Việt, với hành trình hơn 25 năm từ diễn viên, nhà sản xuất đến doanh nhân đa ngành.

Từn là “bông hồng quyền lực” của showbiz Việt

Sinh ra tại Hà Nội, Trương Ngọc Ánh được cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh phát hiện và thuyết phục đạo diễn Phước Sang mời đóng phim ngắn Em và Michael Jackson. Vai diễn đầu tay trong phim nhựa Em còn nhớ hay em đã quên nhanh chóng đưa tên tuổi cô lên hàng sao. Với gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn mực và diễn xuất tự nhiên, Trương Ngọc Ánh trở thành “người đẹp màn bạc” được săn đón suốt thập niên 1990-2000.

Sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh là một cuốn phim dài đầy kịch tính: từ cô gái Hà Nội lần đầu chạm ngõ điện ảnh đến biểu tượng nhan sắc quốc tế, rồi nữ doanh nhân đa năng nắm trong tay cả ánh đèn sân khấu lẫn những dự án triệu đô.

Chỉ với vai chính trong Em còn nhớ hay em đã quên, Trương Ngọc Ánh đã khiến khán giả trầm trồ. Tiếp nối là chuỗi vai diễn định hình thế hệ: Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Ngọn nến hoàng cung – những bộ phim không chỉ ăn khách mà còn khắc sâu hình ảnh một cô gái vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Báo chí thời ấy gọi cô là “bông hồng thép” của màn ảnh Việt.

Nam 2006, sự nghiệp diễn xuất của Trương Ngọc Ánh đạt đỉnh cao với “Áo lụa Hà Đông”.Bộ phim của đạo diễn Lưu Huỳnh không chỉ là vai diễn để đời, mà còn là tấm vé đưa Trương Ngọc Ánh ra thế giới. Áo lụa Hà Đông liên tục đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế, từ Busan đến Fukuoka. Tên cô được xướng lên bên cạnh những ngôi sao châu Á, đánh dấu bước ngoặt: từ “người đẹp đóng phim” thành “diễn viên Việt Nam có tầm vóc khu vực”.

Năm 2014, cô lột xác thành nhà sản xuất phim điện ảnh. Không dừng lại ở ánh hào quang diễn viên, cô quyết định “làm chủ cuộc chơi”. Hương Ga – bộ phim hành động đầu tay do chính cô sản xuất kiêm diễn chính – gây bão phòng vé và mở ra kỷ nguyên phim Việt “chất lượng Hollywood”. Tiếp theo là hàng loạt cú hit:

Truy sát (2016) – kịch bản chặt chẽ, cảnh hành động nghẹt thở.

Vệ sĩ Sài Gòn (2018) – đưa dàn sao Việt “đấu” với ngôi sao Thái Lan.

Sắc đẹp ngàn cân (2019) – bản remake thành công bất ngờ.

Cô còn vươn ra thị trường quốc tế với Abduction (Đêm hoàng đạo) và Chrysalis – Chiếc kén, chứng minh khả năng kết nối tài nguyên toàn cầu.

Năm 2023, nữ diễn viên chạm đến vương miện sắc đẹp. Không chỉ làm phim, Trương Ngọc Ánh còn “làm chủ” cả đấu trường nhan sắc. Cô tổ chức thành công Miss Earth Vietnam 2023, Miss Earth 2023 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 – những sự kiện được đánh giá chuyên nghiệp không thua kém các “ông lớn” quốc tế. Từ ánh đèn flash của máy quay, cô chuyển sang ánh đèn sân khấu hoa hậu, nhưng vẫn giữ nguyên khí chất quyền lực.

Song song với hoạt động nghệ thuật, cô còn là doanh nhân, tham gia kinh doanh lĩnh vực thời trang và là Giám đốc quốc gia Miss Earth Vietnam - đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Trái Đất tại Việt Nam. Trương Ngọc Ánh từng đảm nhận vai trò giám khảo và cố vấn, host trong nhiều chương trình truyền hình, trong đó có Vietnam’s Next Top Model.

Hơn 25 năm, Trương Ngọc Ánh không chỉ diễn, không chỉ sản xuất – cô xây dựng cả một đế chế giải trí mang tên mình. Đó chính là tài sản lớn nhất của Trương Ngọc Ánh. Từ Áo lụa Hà Đông – tác phẩm đưa tên tuổi cô ra quốc tế, đến những bộ phim cô tự sản xuất như Hương Ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn, cô không chỉ đóng góp tài năng diễn xuất mà còn khẳng định vai trò nhà sản xuất táo bạo, ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Nhan sắc tuổi U50 là “tâm điểm” truyền thông