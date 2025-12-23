Tài sản lớn nhất của Phạm Lý Đức

Sau SEA Games 33, Phạm Lý Đức vụt sáng thành một nhân tố nổi bật của U22 Việt Nam. Lối chơi bóng chắc chắn, vóc dáng cao lớn và nụ cười rạng rỡ, chàng cầu thủ khiến nhiều người ấn tượng. Anh chàng cũng là người trực tiếp góp công giúp Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan. Ở phút thứ 60, dưới sức ép của Lý Đức trong tình huống phạt góc, hậu vệ Thái Lan phản lưới nhà, cân bằng tỷ số 2 - 2 cho Việt Nam.

Phạm Lý Đức ăn mừng sau khi U22 Việt Nam san bằng tỷ số 2-2 với U22 Thái Lan ở trận Chung kết SEA Games 33 môn bóng đá nam (Ảnh: Phạm Huyền)

Nhưng trước khi được xem như ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam, Phạm Lý Đức đã có chặng đường theo đuổi trái bóng tròn khá vất vả với nhiều mồ hôi và cả nước mắt. Và mỗi khi chia sẻ về hành trình đó, chàng cầu thủ luôn nhắc đến ba mẹ, đến sự ủng hộ của gia đình. Đây cũng chính là tài sản quan trọng nhất của Phạm Lý Đức.

Phạm Lý Đức sinh năm 2003, cao 1m82, đến từ Tây Ninh. Năm đó, VĐV Lý Đức - lực sĩ vàng của thể thao Việt Nam đã lần thứ 6 đoạt HCV giải vô địch thể dục thể hình châu Á. Với mong muốn con trai cũng khỏe mạnh như VĐV Lý Đức, chú Tuấn - ba của cầu thủ Phạm Lý Đức đã lấy tên này để đặt cho con.

Phạm Lý Đức và ba mẹ (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ trên kênh FPT Bóng đá Việt, Lý Đức tiết lộ rằng mình cũng mê bóng đá giống như nhiều cậu bé khác. Nhưng tình yêu đến với trái bóng tròn chỉ chính thức bắt đầu trong một lần Đức đi xem các anh các chú trong xóm đá và bị bóng bay đập vào mặt.

Thấy con trai thích bóng đá, cô Điệp - mẹ Lý Đức phản đối vì lo rằng con trai theo nghiệp bóng đá sẽ “khổ, không đi tới đâu” và muốn Đức tập trung học hành. Trong khi đó, ba Lý Đức - một tài xế, lại tin bóng đá có thể là cơ hội đổi đời cho gia đình. “Nhà em lúc đó không khá giả gì, hơi khó khăn một xíu… ba em hướng em theo con đường đá bóng như một phần giúp gia đình đổi đời”, Lý Đức nhớ lại. Sự trái ngược ấy của ba mẹ khiến cậu bé Lý Đức thường vừa mang cặp đi học, vừa kè kè quả bóng mỗi ngày.

Trong hoàn cảnh ấy, bà ngoại trở thành điểm tựa thầm lặng nhưng mang tính quyết định cho Lý Đức. Bà đứng ra xin thầy giáo sắp xếp lại lịch học để Đức vừa được đá bóng cho trường, vừa không bỏ dở việc học. Cũng chính bà là người đầu tiên đưa Đức xuống trung tâm PVF ở TP.HCM, ở bên cháu suốt những ngày đầu xa nhà.

Trước khi mất, bà ngoại Lý Đức từng nói với cháu một câu mà đến nay Đức vẫn không quên: “Tao muốn được coi mày đá trên tivi”. Thế nhưng, bà chỉ kịp đi xem trực tiếp Đức thi đấu đúng một giải duy nhất, khi cậu mới khoảng 10 tuổi, rồi ra đi khi Lý Đức chưa kịp thực hiện được ước mơ ấy.

Cú sốc đầu tiên đến với Lý Đức khi anh chàng bị loại sau 3 năm ăn tập ở PVF. “Thầy nói thẳng là em bị loại… em không tin đó là sự thật” , Đức kể lại. Trên chuyến xe về nhà cùng mẹ, Đức khóc suốt 3 tiếng đồng hồ. “Mẹ em nói là ‘Bây giờ tao không biết phải nói gì với mày’. Em nghĩ mẹ đã thất vọng lắm” và cả hai mẹ con cùng khóc.

Tưởng như cánh cửa bóng đá đã khép lại với Lý Đức thì cơ hội mới mở ra khi Học viện Nutifood JMG tuyển sinh. Lần này, chú Tuấn là người chở con trai đi tuyển vòng loại trong đêm mưa. Đến vòng chung kết ở Gia Lai, cô Điệp là người đồng hành cùng con. Khoảnh khắc tên Lý Đức được xướng lên, anh chàng lại không kìm được nước mắt còn mẹ thì gọi điện báo tin cho ba trong niềm vỡ òa.

Lý Đức khi còn là học viên tại Học viện Nutifood JMG (Ảnh: FBNV)

Những năm sau đó, Lý Đức từng bước khẳng định mình. Năm 2023, anh gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), sau đó được cho CLB Bà Rịa - Vũng Tàu mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Năm 2024, Lý Đức khoác áo U21 HAGL và cùng đội giành chức vô địch quốc gia ở lứa tuổi này.

Đến V-League 2024 - 2025, trung vệ cao 1m82 được đôn lên thi đấu cho đội một HAGL và lập tức chiếm suất đá chính nhờ phong độ thi đấu của mình. Trong mùa giải này, Lý Đức thi đấu 16 trận, ghi 2 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Khoảnh khắc nhìn thấy ba ăn mừng bàn thắng của mình tại V-League qua màn hình tivi, Đức nói đó là lần đầu anh cảm nhận rõ ràng rằng mình đã có thể “tặng” cha mẹ một điều gì đó. “Mỗi trận đấu, em chỉ muốn ba mẹ tự hào về em. Mỗi khi làm ba mẹ buồn, em cảm thấy mình thất bại vô cùng” - chàng cầu thủ trẻ chia sẻ.

Tháng 3/2025, Lý Đức lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam. Ban đầu anh chàng không thấy tên mình trong danh sách triệu tập nên cũng khá buồn. Nhưng ngay trong hôm đó, HLV của anh chàng ở HAGL đã thông báo có tên Phạm Lý Đức - tân binh duy nhất trong đợt tuyển quân đó.

Phản ứng đầu tiên của Lý Đức là không tin. Đến khi thật sự thấy tên mình thì anh chàng liên chạy vào phòng thay đồ lấy điện thoại gọi cho mẹ: “Em còn nhớ mẹ em đang bán hàng. Em rưng rưng nước mắt và mẹ em cũng khóc… Mẹ cũng sợ người ta chọc này kia đến khi lướt mạng thấy tên em, mẹ mới tin là em được lên tuyển thật” .

Ngày đầu tiên lên tuyển của Phạm Lý Đức (Ảnh: FBNV)

Tháng 6/2025, Lý Đức có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận đấu gặp Malaysia tại vòng loại thứ 3 Cúp bóng đá châu Á 2027. Cũng

Đến tháng 7, anh đầu quân cho CLB Công an Hà Nội, mở ra cơ hội cọ xát với các tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm. Cũng trong tháng 7 này, chàng cầu thủ góp 1 bàn thắng quan trọng, cùng đồng đội U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Lý Đức thừa nhận mẹ từng là người phản đối gay gắt nhất, nhưng cũng là người luôn có mặt ở tất cả những cột mốc quan trọng. Có lẽ vì vậy mà ngay sau khi giành được HCV SEA Games 33 cùng với U22 Việt Nam, ở phần chia sẻ nhanh ngay tại sân Rajamangala (Thái Lan) trên FPT Play, đầu tiên, Lý Đức bày tỏ sự xúc động:

“Cảm xúc của em lúc này rất là tuyệt vời. Ba mẹ ơi, ước mơ này con đã làm được rồi! Đó là ước mơ của ba mẹ em và cả gia đình em, hôm nay con đã chính thức làm được rồi. Tuyệt vời! Việt Nam chiến thắng”.

Một số hình ảnh đời thường của Phạm Lý Đức

(Tổng hợp)