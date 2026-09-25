Tài sản lớn nhất của MC Quyền Linh

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Quyền Linh được nhắc đến với cơ ngơi đáng mơ ước. Tuy nhiên, nhìn vào hành trình của nam MC, thứ tài sản đặc biệt nhất có lẽ không nằm ở biệt thự hay những chiếc xe đắt tiền, mà là tình cảm anh nhận được từ khán giả.

Từ tuổi thơ khó khăn đến cơ ngơi hàng chục tỷ đồng

Quyền Linh là một trong những MC quen thuộc của truyền hình Việt Nam. Xuất thân trong gia đình khó khăn, anh trải qua nhiều năm bươn chải trước khi có chỗ đứng trong làng giải trí. Từ những cơ hội diễn xuất ban đầu, Quyền Linh dần bén duyên với công việc dẫn chương trình và ngày càng được đông đảo khán giả biết đến.

Thành công trong nghề giúp nam MC có cuộc sống sung túc hơn. Sau nhiều năm làm việc, anh sở hữu căn biệt thự rộng khoảng 500 m2 tại TP.HCM, được cho là có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Căn nhà lấy màu trắng làm chủ đạo, mang phong cách châu Âu và được bà xã Dạ Thảo lên ý tưởng. Nội thất được lựa chọn theo hướng hiện đại, tối giản, không quá cầu kỳ. Điểm nổi bật là khoảng sân vườn nhiều cây xanh, hoa, rau củ và cây trái bao quanh không gian sống.

Bên cạnh căn biệt thự, vợ chồng Quyền Linh còn được biết đến với nhiều bất động sản và ô tô. Nam MC từng chia sẻ sở thích với xe hơi, trong đó riêng thương hiệu Ford anh từng sở hữu 6-7 đời xe khác nhau.

Hai con gái của Quyền Linh cũng được bố mẹ đầu tư học tập trong môi trường quốc tế với mức học phí được nhắc tới khoảng 276 triệu đồng/năm.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh còn tham gia kinh doanh trong một số lĩnh vực như sản xuất hóa mỹ phẩm, du lịch và truyền thông. Năm 2018, anh đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng dự án khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên - Sóc Trăng với mục tiêu bảo tồn văn hóa Khmer, phát triển du lịch và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Ca sĩ Ngọc Sơn từng nói về người bạn thân trong một chương trình truyền hình: “Quyền Linh là một tỷ phú và là MC giàu nhất showbiz Việt, xây gần chục căn nhà khác nhau”.

Dù vậy, Quyền Linh ít nói về sự giàu có. Nam MC từng chia sẻ rằng anh có nhiều người bạn không khá giả nên không muốn đặt nặng chuyện hàng hiệu hay hơn thua vật chất, miễn mọi người cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau.

Biệt thự, xe sang nhưng vẫn gắn với đôi dép tổ ong

Trái ngược với cơ ngơi và tài sản tích lũy sau nhiều năm làm nghề, hình ảnh quen thuộc của Quyền Linh lại gắn với những món đồ rất bình dân. Thay vì một bộ sưu tập giày hiệu, nam MC có hàng chục đôi dép lê, dép tổ ong với nhiều màu sắc và kiểu dáng. Bà xã Dạ Thảo từng chia sẻ về sở thích đặc biệt này của chồng.

Đôi dép tổ ong xuất hiện cùng Quyền Linh trong nhiều hoàn cảnh, thậm chí cả tại một số sự kiện. Nam MC từng cho biết dù đã đi nhiều quốc gia, anh vẫn thích cách ăn mặc đơn giản và cảm thấy dép tổ ong nhẹ, êm chân, thoải mái.

Không ít lần, Quyền Linh còn được bắt gặp đi xe máy hoặc dùng những bữa ăn đơn giản. Anh lý giải lối sống này phần nào xuất phát từ quãng thời gian từng trải qua cuộc sống thiếu thốn.

Cách nuôi dạy hai con gái cũng mang tinh thần tương tự. Quyền Linh muốn các con sớm hình thành tính tự lập, biết quan tâm và chia sẻ. Hai con từng đồng hành cùng bố trong những chương trình mang ý nghĩa cộng đồng để có cơ hội tiếp xúc và hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn.

“Đi đâu cũng được bà con thương yêu thế này thì tôi đi mãi cũng không mệt”

Nếu tài sản vật chất là thành quả của nhiều năm làm việc, Quyền Linh còn sở hữu một thứ khác được tích lũy qua hành trình dài trên truyền hình, đó chính là tình cảm của khán giả.

Thay vì chỉ gắn với những gameshow giải trí, nam MC dành nhiều thời gian cho các chương trình hướng tới người nghèo và những gia đình khó khăn. Hình ảnh Quyền Linh vì thế gắn với vai trò kết nối những câu chuyện đời thực với cộng đồng.

Sự gần gũi, mộc mạc trong cách dẫn và ứng xử khiến anh được nhiều khán giả gọi bằng những cái tên như “MC quốc dân”, “MC của người nghèo”.

Tình cảm ấy không chỉ đến từ những khán giả lớn tuổi. Ở hậu trường tập 86 chương trình Mái ấm gia đình Việt, một bé gái đã mang quà đến tặng Quyền Linh, đồng thời nhắn nam MC giữ gìn sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước tình cảm nhận được trong những ngày ghi hình tại Khánh Hòa, Quyền Linh chia sẻ: “Quay chương trình ở Khánh Hòa 3 ngày nay nhận được nhiều quà bánh lắm. Nhiều quà đến nỗi không ăn hết luôn. Đi đâu cũng được bà con thương yêu như thế này thì tôi đi mãi cũng không mệt”.

Đó cũng là một lát cắt cho thấy “tài sản” đặc biệt mà nam MC có được sau nhiều năm làm nghề. Anh có biệt thự hàng chục tỷ đồng, nhiều bất động sản, xe hơi và hoạt động kinh doanh riêng, nhưng hình ảnh quen thuộc với công chúng vẫn là người đàn ông đi dép tổ ong, xuất hiện bên những gia đình khó khăn và nhận lại những món quà giản dị từ bà con.

Ngoài công việc, Quyền Linh còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như xây nhà tình thương, trao học bổng và hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa.

(Tổng hợp)