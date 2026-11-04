Tài sản dầu khí Nga 22 tỷ USD sắp về tay một tỷ phú Mỹ: Thương vụ chưa từng có tiền lệ?

Một liên danh do tỷ phú Mỹ Todd Boehly dẫn đầu đang chuẩn bị thâu tóm các tài sản quốc tế của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil thông qua hình thức hoán đổi chứng khoán bị đóng băng.

Theo Reuters, một liên danh do tỷ phú Mỹ Todd Boehly dẫn đầu đang chuẩn bị thực hiện thương vụ hoán đổi chứng khoán nhằm mua lại các tài sản quốc tế của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil, doanh nghiệp hiện chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bốn nguồn thạo tin cho biết thỏa thuận dự kiến được hoàn tất trong vài tuần tới. Một ngân hàng đại diện cho liên danh đã mua lượng chứng khoán Lukoil bị đóng băng trị giá hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư phương Tây để sử dụng trong giao dịch.

Nếu thành công, thương vụ sẽ khép lại quá trình bán tài sản kéo dài hơn một năm. Danh mục tài sản được định giá ban đầu ở mức 22 tỷ USD, bao gồm các mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và hệ thống trạm xăng tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Tuy nhiên, theo hai nguồn tin, giá trị danh mục này đã suy giảm do một số tài sản ngừng hoạt động.

Liên danh tham gia thương vụ gồm tỷ phú Todd Boehly, người sở hữu cổ phần tại hai đội thể thao Los Angeles Dodgers và Los Angeles Lakers, cùng các nhà đầu tư Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là International Holding Company (IHC) và Al Hail Holding. Thương vụ còn nhận được sự hậu thuẫn từ anh em Al-Khayat mang quốc tịch Syria và Qatar, cùng Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC).

Theo các nguồn tin, liên danh dự kiến thực hiện giao dịch không sử dụng tiền mặt. Theo đó, chứng khoán Lukoil đang bị đóng băng do các nhà đầu tư phương Tây nắm giữ, bao gồm Capital Group, sẽ được hoán đổi lấy tài sản quốc tế của tập đoàn dầu khí Nga.

Quá trình bán tài sản bắt đầu sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Lukoil vào tháng 10/2025. Hồi tháng 2, Reuters đưa tin Washington đã làm chậm tiến trình này, một phần nhằm gây sức ép với Nga trong các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tháng 12/2025, Bộ Tài chính Mỹ từng bác bỏ đề nghị từ một nhóm nhà đầu tư có sự tham gia của ngân hàng Mỹ Xtellus Partners, với lý do Lukoil không được hưởng khoản lợi lớn từ việc bán tài sản dưới hình thức cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Theo hai nguồn tin, liên danh của ông Boehly có thể tiếp tục xúc tiến thương vụ nhờ cam kết đưa số chứng khoán liên quan vào tài khoản ký quỹ, thay vì chuyển trực tiếp cho Lukoil.

Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp phương án hoán đổi chứng khoán có thể đáp ứng các yêu cầu trừng phạt, đồng thời hạn chế lợi ích tài chính trực tiếp mà Moscow có thể nhận được từ giao dịch.

Trước đó, hơn một chục doanh nghiệp đã tham gia đấu thầu mua tài sản quốc tế của Lukoil, bao gồm hai tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil và Chevron, quỹ đầu tư tư nhân Carlyle và doanh nhân Bernd Bergmair, cựu chủ sở hữu Pornhub.

Tuy nhiên, Carlyle đã rút khỏi cuộc đua vào tháng trước, đưa liên danh của tỷ phú Boehly trở thành ứng viên dẫn đầu.

Đáng chú ý, ngân hàng đại diện liên danh đã mua chứng khoán Lukoil từ khoảng 10 quỹ đầu tư Mỹ và Anh, cùng các ngân hàng lưu ký Mỹ đang nắm giữ chứng khoán thay mặt nhà đầu tư cá nhân.

Theo hai nguồn tin, số chứng khoán này được mua với giá chỉ khoảng 30% giá trị, phản ánh mức chiết khấu lớn do tình trạng bị trừng phạt và đóng băng.

Trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, các quỹ đầu tư phương Tây từng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu Lukoil. Tuy nhiên, sau đó, cổ phiếu doanh nghiệp này bị loại khỏi các chỉ số thị trường mới nổi lớn, đồng thời bị đóng băng và giảm giá trị trong danh mục của nhiều quỹ đầu tư.

Hiện đại diện tỷ phú Boehly, Lukoil, Bộ Tài chính Mỹ và các bên liên quan chưa đưa ra bình luận chính thức về thương vụ. Đại diện IHC cho biết tập đoàn không bình luận về những hoạt động đầu tư tiềm năng.

Theo Reuters