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Tài sản 112 ha của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Thu Phương
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Đây là một trong những hạng mục vẫn thường xuyên được Trung Nguyên Legend đề cập tới.

Cách khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 25-30 km, thác Dray Nur từ lâu đã là một trong những thắng cảnh quen thuộc của Đắk Lắk. Dòng nước đổ xuống những tầng đá bazan giữa không gian rừng xanh, phía dưới là dòng Sêrêpôk, tạo nên cảnh quan khác biệt so với những điểm du lịch nghỉ dưỡng thông thường.

Ít người biết, phía sau điểm đến này là một dự án du lịch có quy mô lên tới gần 112 ha gắn với hệ sinh thái Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cụ thể, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch cụm thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur, do Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê làm chủ đầu tư. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 111,88 ha, trong đó khu du lịch thác Dray Sáp Thượng chiếm 103,32 ha, điểm du lịch thác Dray Nur khoảng 8,56 ha.

- Ảnh 1.

Thác Dray Sáp Thượng (Ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk)

Gần 112 ha giữa rừng, thác và dòng Sêrêpôk

Theo đồ án được phê duyệt, mục tiêu của dự án không chỉ là khai thác hoạt động tham quan thác. Quy hoạch còn hướng tới bảo tồn tài nguyên rừng, thảm thực vật và tổ chức một hệ thống không gian du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi phù hợp với cảnh quan tự nhiên.

Riêng khu vực Dray Nur được định hướng có không gian dịch vụ, nghỉ dưỡng, vui chơi, cây xanh và những hoạt động gắn với thiên nhiên. Trong khi đó, khu Dray Sáp Thượng - địa danh hiện thường được giới thiệu trong các sản phẩm du lịch với tên thác Gia Long - có quy mô lớn hơn, kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, hoạt động mạo hiểm, Coffee Tour, nông - lâm nghiệp và bảo tồn.

Nhiều năm sau thời điểm quy hoạch được phê duyệt, Dray Nur - Gia Long vẫn hiện diện trong hệ sinh thái du lịch của Trung Nguyên.

- Ảnh 2.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Trung Nguyên Healing hiện giới thiệu Khu du lịch sinh thái thác Dray Nur - thác Gia Long như một điểm trải nghiệm thiên nhiên tại Đắk Lắk, nằm trong hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa cà phê của Trung Nguyên.

Từ uống cà phê giữa đại ngàn tới trekking, ngủ lều và chèo thuyền vượt thác

Nếu chỉ tới tham quan trong ngày, du khách có thể đi bộ quanh khu vực Dray Nur, ngắm thác, cảnh quan rừng và dòng Sêrêpôk. Nhưng điểm đáng chú ý là Trung Nguyên đang phát triển nơi đây theo hướng một hành trình trải nghiệm thay vì chỉ là điểm dừng chân để chụp ảnh.

Theo Trung Nguyên Healing, một trong những chương trình hiện được giới thiệu kết hợp biking, trekking và rafting. Khách bắt đầu từ khu du lịch Dray Nur, nhận xe đạp và đồ bảo hộ, sau đó đi qua những cung đường gần các buôn làng Ê Đê, M’nông trước khi tiếp tục trekking dưới tán rừng và quan sát toàn cảnh Dray Nur - Gia Long.

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- Ảnh 4.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Với người thích cảm giác mạnh, chương trình rafting đưa du khách xuống thuyền trên sông Sêrêpôk, kết hợp đạp xe và leo núi. Website Trung Nguyên Healing hiện vẫn giới thiệu tour rafting một ngày, khởi hành từ Dray Nur, đi qua các triền đá bazan và những khu vực thuộc cụm thác Dray Nur - Gia Long.

Khách muốn ở lâu hơn còn có lựa chọn cắm trại qua đêm. Một hành trình do doanh nghiệp giới thiệu gồm dựng lều, dùng bữa BBQ, đốt lửa trại, thưởng thức rượu cần, ngắm bình minh rồi tiếp tục chèo thuyền vào sáng hôm sau. Những hoạt động này khiến trải nghiệm tại thác được kéo dài từ vài giờ thành một hành trình hai ngày một đêm giữa núi rừng.

Đặc biệt, không gian cà phê cũng được đưa vào hành trình. Từ một điểm du lịch tự nhiên, Dray Nur - Gia Long vì thế trở thành một mắt xích trong các Coffee Tour mà Trung Nguyên phát triển tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột.

Muốn tới đây, du khách cần lưu ý điều gì?

Với những hoạt động thông thường như tham quan, chụp ảnh, khách có thể tới Dray Nur theo đường bộ từ Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, nếu muốn tham gia rafting, trekking, biking hay cắm trại, du khách nên liên hệ đơn vị vận hành trước chuyến đi để kiểm tra lịch tour, tình trạng tuyến, điều kiện thời tiết và trang thiết bị cần thiết.

Việc kiểm tra trước càng cần thiết sau những biến động thời tiết. Đây cũng là khu vực có địa hình tự nhiên phức tạp và dòng nước có thể thay đổi nhanh.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Vì vậy, du khách không nên tự ý xuống khu vực nước sâu, vượt ghềnh hoặc tổ chức chèo thuyền ngoài chương trình được hướng dẫn. Với những trải nghiệm mạo hiểm, áo phao, mũ bảo hộ và hướng dẫn viên là những yếu tố không thể bỏ qua.

Giữa những dự án mang dấu ấn cà phê của Trung Nguyên, cụm Dray Nur - Dray Sáp Thượng là một trường hợp đặc biệt. “Tài sản” đáng chú ý nhất của khu vực gần 112 ha này không nằm ở những khối công trình đồ sộ, mà là dòng Sêrêpôk, những cánh rừng, thác nước và không gian văn hóa Tây Nguyên - những yếu tố đang được kết nối thành một hệ sinh thái trải nghiệm dành cho du khách.

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Tags

Đặng Lê Nguyên Vũ

trung nguyên legend

Dray Sap

Đắk Lắk.

coffee

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