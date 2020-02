Tai nghe không dây mới của Samsung lộ diện: Giá 149 USD, nghe nhạc liên tục 22 tiếng nhưng vẫn chưa có chống ồn chủ động

Vào rạng sáng ngày 12/2/2020, Galaxy Buds Plus – phiên bản thứ hai của dòng tai nghe không dây True Wireless Galaxy Buds đã chính thức được Samsung hé lộ tại sự kiện Samsung’s Unpacked. So với thế hệ Galaxy Buds đầu tiên, có thể thấy rõ Galaxy Buds Plus có thiết kế không thực sự quá khác biệt. Tuy nhiên, theo khẳng định của Samsung, mẫu tai nghe mới nhất này lại sở hữu rất nhiều cải tiến đáng giá về mặt tính năng cũng như thông số kĩ thuật.

Đúng như những đồn đoán trước khi sự kiện diễn ra, thời lượng pin của Galaxy Bud Plus có sự cải thiện đầy ấn tượng so với phiên bản đầu tiên. Người dùng có thể sử dụng liên tục mẫu tai nghe này trong 11 tiếng liên tục với một lần sạc. Khi sử dụng hộp sạc kèm theo, thời lượng sử dụng của Galaxy Buds Plus có thể kéo dài lên tới 22 tiếng. Trong trường hợp tai nghe hoàn toàn cạn pin, chỉ với ba phút sạc thông qua cổng USB-C, người dùng có thể nghe nhạc trong vòng 1 tiếng. Model này vẫn hỗ trợ sạc không dây, kết nối Bluetooth 5.0

Không chỉ cải tiến về thời lượng pin, chất âm của Galaxy Buds Plus cũng được cải thiện đáng kể so với thế hệ tai nghe Galaxy Bud đầu tiên. Theo Samsung, Galaxy Buds Plus sử dụng thiết kế dual dynamic driver, vốn giúp cải thiện độ chân thực của âm thanh. Bên cạnh đó, khả năng đàm thoại của Galaxy Buds Plus cũng được cải tiến nhờ ba microphone ngoài được tích hợp trên tai nghe. Đáng chú ý, Galaxy Buds Plus cũng cho phép người dùng mở ứng dụng nghe nhạc Spotify trên điện thoại của mình một cách nhanh chóng, tất cả chỉ với thao tác bấm và giữ tai nghe bên trái.

Mặc dù có sự cải thiện đáng kể về tính năng cũng như thông số kĩ thuật, khá đáng tiếc khi Galaxy Buds Pro vẫn chưa được trang bị tính năng chống ồn chủ động, vốn có mặt trên các mẫu tai nghe như AirPods Pro hay dòng 1000X của Sony. Theo The Verge, việc không trang bị tính năng này sẽ giúp Samsung hạ giá thành của sản phẩm xuống mức giá dễ chịu hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Với mức giá bán khoảng 149 USD - tương tự như phiên bản tiền nhiệm, Galaxy Buds Plus sẽ có 3 màu để người dùng lựa chọn bao gồm đen, trắng và xanh. Nhiều khả năng, Samsung sẽ có chương trình ưu đãi đặc biệt khi người dùng mua Galaxy Buds Plus kèm theo bộ ba Galaxy S20 mới ra mắt.

