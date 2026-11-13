Một sản phẩm âm thanh nữa dưới 'bàn tay ma thuật' của reviewer âm thanh nổi tiếng Crinacle!

Vào 2022, thương hiệu 7Hz hợp tác cùng reviewer nổi tiếng Crinacle để ra mắt 7Hz Zero và ngay lập tức tái định nghĩa lại chất âm của phân khúc tai nghe giá rẻ dưới 1 triệu Đồng. Dù có giá bán dễ tiếp cận, cặp tai nghe này đem tới một chất âm có độ tự nhiên cao, hơi thiên ấm để có thể dễ dàng sử dụng với bất cứ dòng nhạc nào mà không có cảm giác bị 'lạc quẻ'.

Đến thời điểm cuối 2026, dòng tai nghe này đã đến với phiên bản thứ 3 và vẫn có sự đồng hành của Crinacle. Vậy 4 năm sau lần đầu công bố, 7Hz x Crinacle Zero:3 liệu còn đáng để mua khi đã có sự cạnh tranh rất mạnh mẽ từ hàng loạt những lựa chọn khác tên thị trường?

Tai nghe được đóng vào một chiếc hộp giấy màu trắng kích thước 'tí hon'!

Từ sản phẩm đầu tiên đến thế hệ thứ 3, dòng Zero này vẫn được tinh chỉnh chất âm bởi Crinacle.

Nằm ở tầm giá dễ tiếp cận nên cặp tai nghe này cũng chỉ có bộ phụ kiện cơ bản mà thôi, ta có 6 bộ tips cao su và sợi dây kết nối. Một điểm nhấn ở đây là những bộ tips kích thước khác nhau thì cũng được làm 1 màu riêng.

Sợi dây được sử dụng được bọc cao su màu đen khá cơ bản, và cũng sẽ không có cơ chế đổi giữa đầu 3.5mm mặc định lên 4.4 Balanced. Tuy vậy, sử dụng thực tế dây không tạo ra tiếng xột xoạt khó chịu và cũng rất nhẹ - có lẽ như vậy là đủ rồi!

Zero:3 vẫn giữ 'DNA' thiết kế từ phiên bản đầu với một mặt ngoài (faceplate) được làm bằng nhôm phay xước. Tuy vậy khác với 2 phiên bản đầu có thiết kế khá góc cạnh thì thế hệ 3 đã mềm mại, tròn trịa hơn khá nhiều.

Phiên bản màu xanh dương này có mặt trong được làm trong suốt để ta có thể nhìn thấy được linh kiện bên trong. Tai nghe sử dụng một màng loa Dynamic 10mm duy nhất, vẫn giữ nguyên cấu hình so với các thế hệ tiền nhiệm.

Với cấu hình cực kỳ đơn giản như vậy thì Zero:3 cũng có kích thước rất nhỏ gọn, cộng thêm với việc mặt ngoài đã được bo tròn hơn so với thế hệ trước thì độ thoải mái khi đeo của cặp tai nghe này là không có gì để chê cả.

Tai khi đeo lên sẽ gần như nằm phẳng với vành tai, không gây cấn ở điểm nào cả.

Nhìn tổng thể, Zero:3 không thể đem lại cảm giác hoàn thiện cao cấp được như các sản phẩm trên 1 triệu được. Nhưng nhìn về mặt tích cực, hãng cũng đã cố gắng tạo ra những điểm nhấn trong thiết kế như mặt kim loại ở ngoài, và tips cao su nhiều màu sắc.

'Thêm mắm thêm muối' chứ không phải thay đổi hoàn toàn

Thiết bị sử dụng: iPhone 16 Pro > dongle NiceHCK NK1 Ultra > 7Hz x Crinacle Zero:3

Điểm hay của dòng 7Hz Zero này ngay từ thế hệ đầu là đem chất âm JM-1 nổi tiếng của Crinacle xuống phân khúc giá rẻ. Đây là một kiểu âm đem lại sự cân bằng tốt, đặc biệt là có phần âm trung (mid-range) tự nhiên để có thể sử dụng với nhiều thể loại nhạc khác nhau. Thế hệ thứ 3 này vẫn được xây dựng dựa trên nền tảng đó, nhưng 'thêm thắt' thêm một chút sự tương phản để âm thanh trở nên sôi động hơn.

So sánh chất âm của 7Hz Zero:3 (xanh lá) và phiên bản tiền nhiệm (xanh dương)

Với kiểu âm hơi thiên ấm, dải âm nổi bật nhất trong chất âm của Zero:3 là phần bass. Dải này có lượng đầy đặn, đặc biệt là có thêm ở những tần số thấp nhất (sub-bass) so với thế hệ thứ 2. Những tiếng trống trong bài Crush của Tessa Violet khỏe khoắn, tròn trịa và mỗi khi nổi lên đều để lại ấn tượng mạnh, có cảm giác vật lý rất đặc trưng của màng loa Dynamic.

Nếu như đánh giá một cách khắt khe, thì dải bass này được chơi hơi 'mềm' vì tốc độ tan chậm hơn so với trung tính đôi chút. Điều này khiến nó đôi phần tràn vào nền âm phía sau, cũng như làm cho dải trung trở nên ấm hơn. Về lý thuyết thì đây là một yếu điểm, nhưng có lẽ với một số bạn thì lại thành điểm tốt, khi mà nó làm tổng thể chất âm thoải mái, ấm áp và dễ nghe trong thời gian dài hơn.

Điểm cộng của JM-1 đó là dù bass có đầy đi chăng nữa, thì giọng ca sĩ và những nhạc cụ khác vẫn được sự tự nhiên. Phù hợp với tông âm, giọng ca sĩ sẽ hơi ngả ấm, song được bổ sung thêm năng lượng ở đoạn trung cao (high-mid) nên tách được ra khỏi nền âm phía sau tốt, tiến gần với người nghe hơn.

Giọng Kendrick Lamar trong bài Luther tròn vành rõ tiếng, cân bằng được giữa âm giong và âm hơi. Những giọng ca sĩ nam nhận được hơi ấm từ dải thấp, nên không có hiện tượng bị 'trẻ đi', giữ được nội lực và trở nên trầm hùng. Độ dày này vẫn được giữ khi ta chuyển qua những ca sĩ nữ. Trong cùng bài hát Luther đó, giọng SZA đầy đặn, hơi ngả nhẹ về hướng tối nhưng chưa tới mức bị mất tự nhiên hay chìm hẳn vào nền âm phía sau.

Không sử dụng thêm màng loa Balanced Armature hay từ phẳng cho dải treble, nên Zero:3 cũng không đẩy quá nhiều năng lượng lên dải này. Những tiếng Hi-hat trong bài Herman's Habit thuộc album La La Land sạch, lên vừa đủ, dày dặn, thiên về độ tự nhiên chứ không hẳn là 'leng keng' và gây được nhiều sự chú ý của người nghe.

Nằm ở phân khúc giá rẻ, nên những yếu tố kỹ thuật trong chất âm như độ chi tiết và âm trường của 7Hz Zero:3 chỉ dừng lại ở mức đủ dùng mà thôi. Những tiếng động nhỏ trong các bài nhạc Instrumental phức tạp vẫn hiện ra, nhưng không đẩy thẳng về phía trước để ta có thể nghe được một cách rõ ràng. Tổng thể âm thanh của tai nghe cũng chỉ đa phần nằm giới hạn trong đầu người nghe mà thôi, không tạo cảm giác như được phát ra từ ngoài tai như các tai nghe dạng Hybrid ở tầm giá cao hơn.

Nhìn về mặt tích cực, thì tai nghe có độ cân bằng cao trong tầm giá rẻ. Kể cả có thêm độ tương phản giữa các dải âm để trở nên sôi động hơn, thì nó vẫn hoàn toàn có thể chơi được các thế loại nhạc chậm rãi, nhẹ nhàng và cần độ chân thực như Instrumental, Jazz hay Ballad.

Kết hợp với thiết kế được nâng cấp để trở nên thoải mái hơn, thì 7Hz x Crincle Zero:3 vẫn tiếp tục là một cặp tai nghe đáng giá ở phân khúc dưới 1 triệu Đồng - đặc biệt là với những fan của Crinacle.

Sản phẩm từ Linsoul