Theo Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 3 giờ 25 ngày 14/7, tại ngã tư có vòng xuyến giao cắt giữa Quốc lộ 2A với đường Tỉnh lộ 310 C thuộc địa phận thôn Hưng Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ôtô tải biển kiểm soát: 88C-216.76 do Vi Thị Thu Hiền , sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồi Me, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường điều khiển, chở theo Tạ Thị Nga (sinh năm 1982, ở thôn Bến Hội, xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường) ngồi ở ghế phụ khi đang di chuyển qua ngã tư có vòng xuyến giao cắt giữa Quốc lộ 2A với đường Tỉnh lộ 310 C va chạm với xe ôtô 30 chỗ mang biển kiểm soát 29B-183.69 do Hoàng Văn Chung (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú thôn Hùng Vĩ, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc- tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, trên xe có 29 người lớn và 2 trẻ nhỏ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSGT Vĩnh Phúc

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 16 người lớn và 2 trẻ nhỏ bị thương. 18 nạn nhân bị tai nạn đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, 10 người bị tổn thương phần mềm đầu và ngực, chấn thương sọ não; 8 người chấn thương đầu và chân tay.

Hiện 18 nạn nhân đã được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc .