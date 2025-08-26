HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tai nạn thương tâm: Mẹ tử vong, con nguy kịch

Hoàng Phúc |

Một vụ va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo ở Quảng Trị - đã khiến người mẹ 68 tuổi tử vong tại chỗ, con trai nguy kịch.

Tai nạn thương tâm: Mẹ tử vong, con nguy kịch- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị

Tối 26-8, UBND xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) - cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ và một người khác bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, ông N.Đ. (42 tuổi, trú thôn Nội Hải, xã Đông Trạch) điều khiển xe máy biển số 73F1-174.20 chở theo mẹ ruột là bà P.T.Q. (68 tuổi) lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến Km 644+400 thuộc địa phận xã Hoàn Lão, xe máy va chạm với một xe đầu kéo (chưa rõ biển số) đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến bà Q. tử vong tại chỗ, ông N.Đ. bị thương nặng - được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bố Trạch cấp cứu. Xe máy hư hỏng nặng, còn xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường sau tai nạn.

Lực lượng công an phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, truy tìm phương tiện liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tai nạn thương tâm: Mẹ tử vong, con nguy kịch - Ảnh 2.Mới nhất: Công an Hà Nội thông báo tất cả các phương tiện từ 12h ngày 27/8

Thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông từ 12h00’ ngày 27/8/2025 đến 02h00’ ngày 28/8/2025.

