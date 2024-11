Tai nạn tại nhà máy xay xát lúa gạo ở Tiền Giang khiến 1 người tử vong

Một vụ tai nạn lao động tại nhà máy xay xát lúa gạo ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang làm một người tử vong.

Vào lúc 7h30 ngày 23/11, các công nhân lao động tại nhà máy xay xát lúa gạo của doanh nghiệp tư nhân xay xát Trung An (ấp 8, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ phát hiện anh Cao Hùng D.,(sinh 1973, ngụ xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy, là thợ gằn (thợ điều khiển máy móc) bị trọng thương ở chân và đầu do sự cố sập các lô bao gạo tại đây. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng huyện Cai Lậy và tỉnh Tiền Giang đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân gây ra vụ chết người nêu trên.

Nạn nhân tử vong sau vụ tai nạn lao động

Qua vụ tai nạn tại nhà máy xay xát lúa gạo của doanh nghiệp tư nhân xay xát Trung An (tỉnh Tiền Giang) tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn lao động tại lĩnh vực này, cần được quan tâm hơn để bảo vệ an toàn tính mạng những người lao động.

Nhà máy xay xát lúa gạo Trung An - nơi xảy ra tai nạn chết người.