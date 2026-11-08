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Tai nạn tại mỏ đá, hai chú cháu tử vong

Thu Hiền
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Hai chú cháu trong lúc làm việc tại một mỏ đá ở Nghệ An bất ngờ rơi từ trên cao xuống đất, khiến cả hai tử vong.

Sáng 8/11, lãnh đạo UBND xã Bạch Hà (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là ông Đ.V.H (41 tuổi) và anh Đ.V.H (25 tuổi), cùng trú tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà. Hai người có quan hệ chú cháu.

Theo đó, khoảng hơn 15h ngày 7/11, hai chú cháu đang làm việc tại khu vực trên cao của mỏ đá thuộc địa bàn xã Trù Sơn cũ, nay là xã Bạch Hà, thì bất ngờ rơi xuống đất. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

- Ảnh 1.

Mỏ đá nơi xảy ra sự việc.

Nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và Công an xã Bạch Hà đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Nghệ An cũng cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, mỏ đá 99 có diện tích khai thác hơn 20ha, do Công ty Vật liệu 99 quản lý và đã hoạt động hơn 10 năm qua.

Tags

mỏ đá

Nghệ An

tai nạn lao động

Bệnh viện Đa khoa

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