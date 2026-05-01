Tai nạn tại giải vô địch quốc gia ở Cần Thơ, một tay đua tử vong

Ca Linh |

(NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao trước clip ghi lại cảnh một tay đua gặp tai nạn trên đường đua và tử vong sau đó tại TP Cần Thơ.

Ngày 1-5, mạng xã hội xôn xao về clip đăng tải một tay đua gặp tai nạn trên đường đua ở TP Cần Thơ.

Theo đó, clip ghi lại trận chung kết có 3 vận động viên. Sau những vòng đua đầu tiên đầy nghẹt thở với những pha rượt đuổi tốc độ cao, tai nạn đã xảy ra ở khúc cua. Do mất kiểm soát ở tốc độ lớn, một tay đua đã va chạm mạnh vào rào chắn bảo vệ.

CLIP: Tay đua gặp nạn trên đường đua được mạng xã hội đăng tải. Nguồn: TikTok

Lực đâm quá mạnh khiến tay đua văng ra, bất tỉnh tại chỗ. Ngay lập tức, đội ngũ y tế và xe cứu thương đã có mặt để sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau đó, các bình luận đều cho rằng tay đua này tên Đ.H.Q.H (ngụ TPHCM) đã tử vong sau đó.

Qua tìm hiểu của phóng viên, trong ngày 30-4, tại sân vận động Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia năm 2026.

Giải đua xe mô tô năm nay với sự tham gia tranh tài của 59 vận động viên đến từ 28 câu lạc bộ trên toàn quốc, tham gia thi đấu ở 3 hệ gồm: 19 vận động viên hệ phong trào, dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT; 24 vận động viên hệ chuyên nghiệp, dòng xe 4 thì EXCITER dung tích xi lanh 150 phân khối; 16 vận động viên hệ chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì YAZ dung tích xi lanh 125 phân khối.

Giải đua lần này còn có sự góp mặt của những tay đua nổi tiếng đến từ các câu lạc bộ đã có thành tích xuất sắc ở những năm qua trong làng đua xe mô tô thể thao trên toàn quốc.

Chiều cùng ngày, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ nhưng chưa nhận được phản hồi. Báo Người Lao Động tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

