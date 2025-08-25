HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tai nạn nghiêm trọng trên đường Hà Huy Giáp, TP HCM

Đông Hoa |

Nam tài xế đang chở khách thì xảy ra va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ.

Ngày 25-8, Công an phường An Phú Đông (TP HCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hà Huy Giáp , TP HCM làm tài xế tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn.

Theo nhân chứng, khoảng 15 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số tỉnh Đồng Nai chạy trên đường Hà Huy Giáp, hướng cầu vượt Ngã tư Ga về cầu Phú Long. Khi đến trước địa chỉ số 46/3 thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số tỉnh Hậu Giang cũ do ông P.H.T (41 tuổi, hành nghề xe ôm) chở theo một khách chạy cùng chiều.

Tai nạn khiến ông T. bị cuốn vào gầm, bị bánh xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Hành khách chỉ bị thương nhẹ. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc.

Công an phường An Phú Đông phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

