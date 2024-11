Vụ tai nạn xảy ra lúc 0h sáng cùng ngày tại Km6 + 500 Cao Tốc Phan Thiết - Dầu Giây (hướng Bình Thuận đi TP.HCM) qua địa phận xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm này, ô tô khách biển số 50H-230.74, do ông Hồ Duy Thoảng (SN 1984, trú tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) lái tông vào đuôi ô tô đầu kéo biển số 60C-344.62 kéo theo sơ mi rơ moóc bồn biển số 60R-027.05 do ông Phạm Đăng Trường (SN 1982, trú xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) lái cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến phụ lái ô tô khách là anh N.V.T. (SN 1984, trú tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) tử vong tại chỗ, 11 hành khách bị thương.