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Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh, 2 người tử vong

Ngọc Văn
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Vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô tải và hai phương tiện khác trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực miền núi A Lưới, TP. Huế khiến 2 người tử vong, trong đó có hai nữ sinh.

Khoảng gần 13h chiều 3/11, tại vị trí Km 363 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã A Lưới 4, TP. Huế, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô tải và hai phương tiện khác, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, thời điểm trên, tài xế Lê Văn Lực (SN 2003, trú xã Hưng Lộc, TP. Huế) điều khiển ô tô tải thùng kín biển số 75C-085.15, chở theo ông Ngô Đạt Long, lưu thông theo hướng từ ngã ba Bốt Đỏ đi Quảng Nam cũ.

Tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh qua TP. Huế.

Khi đến địa điểm trên, xe tải va chạm với xe mô tô biển số 75AF-150.04 do ông Lê Minh Thục (SN 1984, trú thôn Lâm Đớt, xã A Lưới 4) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy biển số 75L1-162.43 do em Nguyễn Thị Khánh Ly (SN 2010, trú thôn Ka Vin, xã A Lưới 4) điều khiển, chở theo em Nguyễn Thị Hưng (SN 2010, trú thôn A Đớt, xã A Lưới 4), đi hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Minh Thục và em Nguyễn Thị Hưng tử vong tại chỗ. Em Nguyễn Thị Khánh Ly được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế A Lưới 2 trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện tiếp tục được cơ quan chức năng TP. Huế điều tra, làm rõ.

Tags

đường Hồ Chí Minh

A Lưới

tai nạn giao thông

ô tô tải

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