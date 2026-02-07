Tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân, hướng đi sân bay Nội Bài ùn tắc

Tối 7/2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài.

Tại hiện trường, 5 ô tô đâm dồn toa ở 2 làn đường sát dải phân cách giữa của cầu. Trong đó, ô tô mang BKS 98A-523.XX bị hư hỏng phần đầu; 4 xe khác bị móp méo, biến dạng cả đầu và đuôi. Vụ tai nạn khiến giao thông từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài bị ùn ứ kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn.

Do hiếu kỳ, nhiều người điều khiển phương tiện ở chiều ngược lại đi chậm để theo dõi vụ tai nạn nên giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn, phân luồng giao thông.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Đội CSGT đường bộ số 2 làm rõ.

Cách đây 1 tuần, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở Hà Nội khiến 3 người bị thương. Cụ thể, khoảng 12h39 ngày 30/1, ô tô mang biển kiểm soát 29A-401.XX đi trên phố Lê Trọng Tấn theo hướng đi phố Nguyễn Lân.

Khi đến khu vực đối diện số nhà 210, chiếc xe này bất ngờ tông vào 2 ô tô và 4 xe máy đang chạy trên đường. Cú va chạm mạnh khiến 7 phương tiện hư hỏng nặng. 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.