Tai nạn lao động tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 3 người thương vong

MINH MINH |

Đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (qua xã Tuy An Bắc, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Trưa 11/8, ông Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (qua địa bàn xã Tuy An Bắc) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Tai nạn lao động tại cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến 2 người chết và 1 người bị thương - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

"Tôi đang đến hiện trường. Chỉ biết là công nhân đang thi công cao tốc rồi bị tai nạn. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sau. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường" - ông Quang nói.

Tai nạn lao động tại cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến 2 người chết và 1 người bị thương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn lao động.

Ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Điều hành dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Ban QLDA 85) xác nhận có thông tin trên. " Tôi đang đến hiện trường để xử lý. Tôi sẽ thông tin sau" - ông Lai nói.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông). Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6km, qua Đắk Lắk hơn 42km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỷ đồng do Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

