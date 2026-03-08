HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương

Thanh Thảo |

Các nạn nhân được một doanh nghiệp ở phường Dĩ An thuê đến thi công hệ thống máy lạnh thì không may xảy ra tai nạn lao động.

Ngày 8-3, cơ quan chức năng TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn lao động làm 1 người tử vong và 3 nạn nhân khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7-3, các nhân viên đang làm việc tại nhà kho của một công ty trên đường số 8, Khu Công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An, TPHCM) thì nghe tiếng động lớn.

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn lao động

Lúc chạy tới kiểm tra, họ tá hỏa phát hiện 4 người đàn ông nằm bất động dưới nền nhà kho.

Sau đó, nhân viên y tế nhanh chóng có mặt để kiểm tra, tuy nhiên, 1 nạn nhân đã tử vong, 3 người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu với các mức độ chấn thương khác nhau.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh N.T.Q.T. (31 tuổi, ngụ TPHCM).

Nhận tin báo, công an đến lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, các nạn nhân nói trên được doanh nghiệp thuê đến thi công hệ thống máy lạnh tại đây. Trong lúc đứng làm việc, phần la phông bất ngờ bị sập khiến cả 4 người rơi xuống đất từ độ cao hơn 10 m.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại