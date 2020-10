Tai nạn giao thông liên hoàn tại Trung Quốc khiến 18 người thiệt mạng

Vào lúc 5h40 phút sáng nay (4/10), theo giờ địa phương, trên đoạn cao tốc đi qua thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 18 người chết và 1 người bị thương.

Được biết, vụ tai nạn liên hoàn sau xảy ra khi một chiếc xe chở hàng va chạm vào xe đầu kéo chạy cùng chiều đã đâm tiếp vào một xe chở hàng khác bên làn đường đối diện. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để ứng cứu những người bị nạn và phân luồng giao thông tại khu vực.

Đoàn công tác của Bộ Công an Trung Quốc do Thứ trưởng Lưu Chiêu dẫn đầu cũng đã lên Cát Lâm để chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, Cục quản lý giao thông Bộ Công an Trung Quốc đã họp trực tuyến thông báo về vụ tại nạn, đồng thời quyết định cử 10 đoàn công tác đến các địa phương, khu vực trọng điểm nhằm đôn đốc, giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông. Đây cũng là vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng nhất kể từ đầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu tại Trung Quốc tới nay./.