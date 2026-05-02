Tai nạn giao thông làm 23 người tử vong, 32 người bị thương trong ngày nghỉ lễ thứ 3

Ngày 2-5, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong ngày, toàn quốc đã xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với cùng kỳ ngày 2-5-2025, giảm 13 vụ, giảm 12 người chết và giảm 4 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn làm 1 nam sinh tử vong ở Huế. Ảnh: NLĐO

Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn, các chỉ số không tăng, không giảm so với cùng kỳ.

Về công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 17.257 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp. Trong đó, qua hệ thống giám sát phát hiện 1.037 trường hợp, lập biên bản 41 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.190 trường hợp, lập biên bản 416 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng tiếp nhận 8 trường hợp vi phạm từ tin báo của người dân, phương tiện thông tin đại chúng và đã lập biên bản 9 trường hợp.

Đáng chú ý, thông qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, công an các địa phương phát hiện 14.403 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp; số tiền phạt ước tính hơn 40,15 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 67 ô tô, 3.872 mô tô và 260 phương tiện khác; tước 401 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 2.149 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm nồng độ cồn 3.396 trường hợp; vi phạm tốc độ 3.562 trường hợp; chở hàng quá tải 35 trường hợp; quá khổ giới hạn 7 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; chở quá số người quy định 87 trường hợp; vi phạm ma túy 10 trường hợp…

Theo Cục CSGT, tình hình trật tự, an toàn giao thông cơ bản được kiểm soát, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, vi phạm nồng độ cồn và tốc độ vẫn ở mức cao.

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.