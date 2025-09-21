HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tai nạn 3 mẹ con tử vong: Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn

Bảo Linh/VTC News |

Nhậu xong, Nam lái ô tô đi từ đường nhánh ra đường chính nhưng không nhường đường cho xe máy, gây ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, ngụ xã Phước Thành, TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nam là người lái ô tô tông vào xe máy do chị V. cầm lái, chở theo 2 con nhỏ khiến cả 3 nạn nhân thiệt mạng.

Xe của Nam bị hư hỏng nặng, biến dạng. (Ảnh: B.L)

Theo cơ quan điều tra, Nam đã nhậu trước khi xảy ra tai nạn . Khi lái ô tô từ đường nhánh ra đường chính, Nam không nhường đường cho xe máy chở mẹ con chị V., dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Nam cũng bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả nồng độ cồn trong máu của Nam là 50mg/100ml.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 21h ngày 20/9, chị N.T.T.V (SN 1989, ngụ xã An Long, TP.HCM) lái xe máy chở theo hai con trai là N.H.L (6 tuổi) và N.T.T (3 tuổi) chạy trên đường ĐH 507.

Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐH 507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), xe máy của chị V. va chạm mạnh với ô tô con do Nam cầm lái.

Sau va chạm, ô tô lao vào lô cao su bên đường. Ba mẹ con chị V. bị hất văng ra nhiều mét, nằm bất động. Chị V. và cháu L. tử vong tại chỗ, cháu T. tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị biến dạng phần đầu, móp méo, hư hỏng nặng và kẹt giữa vườn cao su. Xe máy của chị V. cũng văng vào gốc cao su gần đó.

"Tổng tài" đến quán cafe xin lỗi, nói rất ân hận: Phản ứng của mẹ nạn nhân gây chú ý

Tags

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại