TAND TPHCM cho biết, vào ngày 18/12 sẽ đưa vụ án Hoài DJ và 8 đồng phạm liên quan đến đường dây tàng trữ, mua bán hơn 108kg ma túy ra xét xử sơ thẩm, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Ngày 9/6, trong lần xét xử đầu tiên, Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên đã thay mặt HĐXX tuyên trả hồ sơ để tiếp tục điều tra. Ảnh: Tân Châu.

HĐXX do thẩm phán Hồ Minh Cường làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa là các Kiểm sát viên: ông Vũ Minh Hùng (Viện KSND tối cao), bà Đoàn Kim Thu (Viện KSND tối cao) và 3 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND TPHCM là ông Vũ Minh Hùng, ông Lê Huỳnh Thiện, ông Đinh Quốc Hùng.

HĐXX cũng đã triệu tập 8 cá nhân và đại diện Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Đây là lần mở phiên tòa thứ 2, trước đó vào tháng 6/2025, TAND TPHCM đã đưa vụ án ra xét xử. Thẩm phán TAND TPHCM Hoàng Thị Bích Duyên ( chủ tọa ) đã thay mặt HĐXX thông báo hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung.

Hoài DJ tại phiên tòa lần đầu - ngày 9/6. Ảnh: Tân Châu.

Sau thời gian thụ lý toàn bộ hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát chuyển giao hồ sơ lại cho Tòa án và TAND TPHCM quyết định đưa vụ án ra xét xử như nêu trên.

Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử cho biết, bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ) bị xét xử về 3 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bị cáo Thạch Hoàng Minh bị xét xử 2 tội danh “"Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". 7 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 9/6. Ảnh: Tân Châu.

Theo nội dung vụ án, các bị cáo đã thuê nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5 cũ) làm địa điểm để pha trộn ma túy “nước vui”. Các bị cáo lắp đặt camera giám sát, chuẩn bị các dụng cụ như xô, chậu, thìa, máy hàn nhiệt, cân điện tử, vỏ bao bì...

Các bị cáo nhận các loại ma túy nguyên liệu thường được gọi là bột “OK” hoặc bột “Đông Trùng” kèm theo chất trộn (đường, bột hương liệu như cà phê, nho) do đối tượng không rõ lai lịch tên là Zin cho người mang đến TPHCM giao cho người của Nguyễn Thị Hoài. Tổng cộng các bị cáo đã mua bán trái phép 108.236,89 gam ma túy.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Hoài và Thạch Hoàng Minh còn tổ chức cho các bị cáo khác sử dụng ma túy tại nhà. Hoài còn tàng trữ trái phép 58,53 gam ma túy các loại tại nhà riêng ở TPHCM.