Tái lập Quân đoàn 44 đóng tại Petrozavodsk gây áp lực lên Phần Lan

Thông tin này được trang Yle đăng tải, hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động dọn dẹp quy mô lớn trên khu vực, sự xuất hiện của thiết bị và phương tiện kỹ thuật.

Khu phức hợp từng bị bỏ hoang và gần như không hoạt động trong những năm 2000, nay đang được chuyển đổi thành một căn cứ hậu cần và chiến đấu quan trọng cho lực lượng vũ trang Nga. Cơ sở này sẽ đặt nền tảng cho việc triển khai lực lượng gần biên giới Phần Lan.

Căn cứ Petrozavodsk tại thời điểm tháng 4 năm 2025.

Theo các nhà phân tích quân sự Phần Lan, doanh trại này sẽ đóng vai trò là căn cứ cho Quân đoàn 44 mới thành lập, với quân số lên tới 15.000 người.

Nga bắt đầu thành lập đơn vị này ngay sau khi Phần Lan gia nhập NATO. Tính đến thời điểm hiện tại, Moskva đang duy trì 2.500 đến 3.000 quân nhân tại Cộng hòa Karelia.

Phần lớn nhóm quân này bao gồm các đơn vị thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ. Phía Nga đã tập trung 80 máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Besovets.

Cùng với các máy bay Su-35S hiện đại, những tiêm kích Su-27 lỗi thời của Liên Xô cũng đóng quân tại đây. Ngoài không quân, khu vực này còn lưu trữ hàng nghìn xe bọc thép, xe tải và pháo binh, hầu hết là sản phẩm của Liên Xô.

Căn cứ Petrozavodsk tại thời điểm tháng 10 năm 2025.

Nga còn triển khai một sở chỉ huy trung đoàn kỹ thuật vô tuyến tại Petrozavodsk - nơi vận hành khoảng 10 trạm radar. Mặc dù có sự hiện diện của các trung tâm trang thiết bị và hậu cần, khu vực này vẫn chưa có đơn vị chiến đấu chủ động nào được triển khai.

Trong khi đó, công tác xây dựng quy mô lớn đang được tiến hành tại khu vực Murmansk thuộc thị trấn quân sự Kandalaksha. Bộ chỉ huy Nga đang xây dựng các doanh trại và tòa nhà hành chính mới, tạo ra một đầu cầu cho nhóm quân Bắc Cực.

Mặc dù vậy, hình ảnh vệ tinh từ tháng 6 năm 2024 ghi nhận việc chuyển quân tích cực từ Karelia đến tham chiến ở Ukraine. Để hỗ trợ các đơn vị hiện có, thiết bị đang được vận chuyển đến đó để sửa chữa, và binh lính đang được luân chuyển.

Đồng thời Nga đã thành lập Quân khu Leningrad mới, chịu trách nhiệm về lãnh thổ giáp biên giới Phần Lan.