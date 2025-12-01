Tài khoản Zalo nếu có hiện tượng như thế này, người dùng phải đổi mật khẩu và kiểm tra càng sớm càng tốt

Zalo là nơi lưu giữ hàng ngàn tin nhắn, hình ảnh và cả những thông tin giao dịch quan trọng. Việc tài khoản bị kẻ gian xâm nhập (hack) không chỉ gây mất dữ liệu cá nhân mà còn dẫn đến nguy cơ lừa đảo bạn bè, người thân.

Vậy làm thế nào để người dùng bình thường có thể tự kiểm tra và bảo vệ Zalo của mình? Chúng ta sẽ đi sâu vào hai phương pháp kiểm tra chính: nhận biết dấu hiệu bất thường và kiểm tra chủ động danh sách thiết bị đang đăng nhập.

Những dấu hiệu tài khoản Zalo bị xâm nhập

Nếu tài khoản Zalo của bạn xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu dưới đây, khả năng cao tài khoản đã bị xâm nhập và bạn cần hành động ngay lập tức. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất chính là tin nhắn, hành vi lạ được gửi đi. Kẻ gian thường chiếm quyền kiểm soát Zalo để thực hiện các hành vi lừa đảo: bạn bè, người thân nhận được tin nhắn từ tài khoản của bạn với nội dung gấp gáp, nhờ chuyển khoản hoặc mượn tiền dù bạn không hề gửi.

Một số trường hợp sẽ thấy tài khoản tự động gửi các đường link không rõ nguồn gốc, link có chứa mã độc hoặc link lừa đảo (Phishing) đến danh bạ. Thậm chí, bạn có thể thấy các hoạt động bất thường trên nhật ký, như xuất hiện những bài đăng, bình luận hoặc lượt "thích" quảng cáo, nội dung nhạy cảm mà bạn không hề thực hiện.

Bên cạnh đó, việc mất quyền kiểm soát tài khoản cũng là một cảnh báo nghiêm trọng. Điều này thể hiện qua việc thông tin cá nhân như ảnh đại diện, tên người dùng, hoặc số điện thoại liên kết bị thay đổi mà bạn không phải là người thực hiện. Nghiêm trọng hơn, bạn đột nhiên không thể đăng nhập vào Zalo bằng mật khẩu cũ, hoặc Zalo liên tục yêu cầu xác minh lại số điện thoại.

Cuối cùng, thông báo đăng nhập từ thiết bị/vị trí lạ là dấu hiệu không thể bỏ qua. Zalo có cơ chế bảo mật và sẽ gửi thông báo về điện thoại khi phát hiện có người đăng nhập từ một thiết bị hoặc một vị trí địa lý khác thường. Người dùng cần chú ý và không bỏ qua những cảnh báo này.

Chủ động bảo vệ

Ngay cả khi chưa có dấu hiệu bất thường, người dùng nên thực hiện thao tác kiểm tra danh sách thiết bị đang sử dụng Zalo của mình. Đây là cách chủ động và hiệu quả nhất để phát hiện mọi "kẻ xem trộm" đang ẩn mình. Cách kiểm tra rất đơn giản.

Đầu tiên, mở ứng dụng Zalo trên điện thoại. Tiếp theo, nhấn vào Cá nhân (biểu tượng hình người ở góc dưới bên phải). Cuối cùng, chọn Cài đặt (biểu tượng bánh răng). sau đó chọn Tài khoản và bảo mật rồi chọn Thiết bị đã đăng nhập .

Trong danh sách này, bạn cần kiểm tra kỹ hai yếu tố. Thứ nhất là tên thiết bị lạ: kiểm tra xem có bất kỳ tên thiết bị nào (như máy tính xách tay, điện thoại, hoặc trình duyệt Web) mà bạn không quen thuộc hoặc không còn sử dụng không.

Thứ hai là thời gian đăng nhập: đối chiếu thời điểm đăng nhập gần nhất. Nếu thời điểm đó bạn không hề thao tác trên thiết bị đó, hãy xem xét ngay lập tức.

Xử lý cấp tốc

Khi phát hiện có thiết bị lạ hoặc dấu hiệu bị xâm nhập, người dùng cần nhanh chóng thực hiện thao tác sau. Việc đầu tiên là đăng xuất ngay lập tức khỏi thiết bị lạ. Trong mục Thiết bị đã đăng nhập , nhấn chọn vào thiết bị lạ, sau đó chọn Đăng xuất . Thao tác này sẽ cắt quyền truy cập của kẻ gian khỏi tài khoản Zalo của bạn ngay tức thì.

Ngay sau đó, bạn cần thay đổi mật khẩu mạnh cho tài khoản. Hãy sử dụng mật khẩu dài, kết hợp cả chữ in hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Cuối cùng, và quan trọng nhất, hãy kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA). Đây là "hàng rào" bảo mật vô cùng quan trọng; nếu đã bật 2FA, kẻ gian sẽ không thể đăng nhập, ngay cả khi chúng biết mật khẩu của bạn (vì chúng cần Mã OTP gửi về điện thoại của bạn).



