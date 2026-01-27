Theo trình báo, anh Kiệm bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Ngay sau đó, một người phụ nữ đã gọi điện liên hệ, cho biết đã chuyển nhầm và xin nhận lại số tiền này. Do lo sợ bị các đối tượng xấu lừa đảo và lo ngại các vấn đề pháp lý, dân sự phát sinh, anh Kiệm đã đến Công an xã Long Hưng đề nghị xác minh, giúp đỡ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm, Công an xã Long Hưng đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Kết quả xác định chủ nhân của số tiền trên là chị Lê Thị Bình (trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La), việc chuyển tiền là do sơ suất, nhầm lẫn.

Tại trụ sở Công an xã Long Hưng, lực lượng Công an xã đã làm việc, giải thích đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ cho các bên liên quan. Dưới sự chứng kiến của Công an xã, anh Kiệm đã thực hiện thủ tục chuyển lại toàn bộ số tiền 200 triệu đồng cho chị Bình.

Anh Hoàng Đình Kiệm trao trả số tiền chuyển khoản nhầm cho chị Lê Thị Bình dưới sự chứng kiến của Công an xã Long Hưng

Nhận lại được tài sản, chị Bình và anh Kiệm đã gửi lời cảm ơn chân thành trước sự tận tình, tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Long Hưng.

Qua sự việc trên, Công an xã Long Hưng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, đặc biệt là đối với số tiền lớn. Trước khi thực hiện giao dịch, cần kiểm tra kỹ thông tin về họ tên người nhận, số tài khoản để đảm bảo chính xác. Tuyệt đối không chuyển tiền đến các số tài khoản lạ, không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên