Tài khoản VietinBank nhận được 500 triệu đồng từ người lạ, cô gái SN 1999 lập tức hành động: Công an dùng biện pháp nghiệp vụ truy tìm

Sáng ngày 9/1/2026, Công an xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết vừa tổ chức biểu dương và khen ngợi chị Ngô Thị Huỳnh Như (sinh năm 1999, cư trú ấp 4, xã Tri Tôn). Chị Huỳnh Như đã có hành động đẹp khi trao trả lại số tiền 500 triệu đồng do người chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, khoảng 14 giờ 48 phút ngày 6/1/2026, tài khoản ngân hàng VietinBank của chị Như bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nhận thấy số tiền không thuộc sở hữu của mình và không quen biết người chuyển tiền, chị Như đã chủ động đến Công an xã Tri Tôn trình báo sự việc và nhờ Công an xã tìm người chuyển nhầm số tiền trên để hoàn trả lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tri Tôn nhanh chóng xác định số tiền trên là của bà Lê Thị Kim Ca (sinh năm 1976, cư trú ấp Bình Yên, xã Bình Mỹ).

Bà Ca cho biết, ngày 6/1/2026, bà cùng chồng đến thực hiện giao dịch tại ngân hàng VietinBank Chi nhánh Châu Thành. Nhưng do nhầm lẫn thông tin tài khoản nên toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm sang tài khoản của chị Như. Sau đó, Công an xã Tri Tôn đã mời bà Ca và đại diện ngân hàng đến trụ sở để chị Như thực hiện các thủ tục trao trả lại số tiền 500 triệu đồng cho bà Ca theo đúng quy định.

Hành động của chị Như thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm tài khoản, bà Ca vui vẻ cảm ơn chị Như và lực lượng Công xã Tri Tôn xác minh và liên hệ bà đến để trao trả lại số tiền đã chuyển nhầm.

Công an xã Tri Tôn cùng đại diện Ngân hàng Vietinbank và chị Như trao trả số tiền 500 triệu đồng cho bà Ca



Qua vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, mã QR trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trường hợp nhận được tiền từ tài khoản lạ và xác định không phải của mình, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Theo Công an tỉnh An Giang