Tài khoản phát sinh giao dịch 250 triệu đồng, người phụ nữ SN 1997 lập tức đưa bà Huỳnh Thị Mười đến công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, ngày 14/5/2026, tại trụ sở Công an xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh, Công an xã đã kịp thời hỗ trợ bà Huỳnh Thị Mười (sinh năm 1966, ngụ ấp Xóm Tháp, xã Thạnh Bình) nhận lại số tiền 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) do chuyển nhầm tài khoản trong quá trình giao dịch trên ứng dụng ngân hàng.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Diễm Phúc (sinh năm 1997, ngụ ấp Bàu Rã, xã Tân Lập) phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền lớn.

Công an xã Tân Lập hỗ trợ người dân nhận lại 250 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Nhận thấy đây là trường hợp chuyển khoản nhầm, chị Phúc đã chủ động liên hệ tìm chủ tài khoản để trao trả. Sau khi liên lạc được với bà Huỳnh Thị Mười, chị Phúc cùng bà Mười đến Công an xã Tân Lập để được hỗ trợ xác minh, lập thủ tục trao trả tài sản theo quy định.

Tại buổi làm việc, sau khi xác định đúng chủ sở hữu số tiền trên, Công an xã Tân Lập đã hỗ trợ hoàn tất việc trao trả số tiền 250 triệu đồng cho bà Huỳnh Thị Mười.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Nguyễn Thị Diễm Phúc là nghĩa cử đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời thể hiện vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Qua sự việc trên, Công an xã Tân Lập khuyến cáo người dân khi nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an gần nhất; tuyệt đối không tự ý sử dụng nhằm tránh vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật.