Tài khoản nhận 2 tỷ đồng mỗi ngày, Hà Văn Huynh SN 1990 ngay lập tức bị bắt

Chi Chi |

Hà Văn Huynh là đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc tại Campuchia với số tiền nhận hơn 2 tỷ đồng/ngày.

Ngày 29/4/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Hà Văn Huynh, sinh năm 1990, trú tại thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên Viện kiểm sát khu vực 7, tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn. a a

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, Cơ quan điều tra xác định: Khoảng tháng 5/2025, Hà Văn Huynh sang Campuchia tham gia tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, Huynh được các đối tượng bên Campuchia phân công nhiệm vụ nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc chuyển đến để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trực tuyến trên các trang web đánh bạc; số tiền nhận được là hơn 2 tỷ đồng/ngày.

Đến khoảng cuối tháng 11/2025 thì Huynh chuyển sang làm công việc chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khi người tham gia đánh bạc liên hệ liên quan đến các vấn đề về trò chơi, tài khoản đánh bạc. Huynh được trả lương 900 Đô la Mỹ/tháng.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng xảy ra năm 2025.

Đối tượng Hà Văn Huynh tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Hưng Yên

