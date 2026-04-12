Tài khoản ngân hàng MB bỗng nhiên nhận được 1 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Việt Bắc

Tin Vũ |

Tiếp nhận trình báo của người dân về việc nhận được 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm, Công an xã Ia Đal đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, hỗ trợ trao trả tài sản cho chủ sở hữu.

Công an xã Ia Đal hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục trao trả số tiền 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm cho chủ tài khoản. (Nguồn: Công an Quảng Ngãi)

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Ia Đal mới đây đã hỗ trợ trao trả 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Khoảng 21 giờ ngày 6/4/2026, ông Nguyễn Duy Sáng (SN 1987, trú thôn 2, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) bất ngờ nhận được số tiền 1 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Việt Bắc.

Sau khi kiểm tra, rà soát các mối quan hệ, ông Sáng xác định đây là số tiền do người khác chuyển nhầm. Với tinh thần trung thực, trách nhiệm, ông đã chủ động đến Công an xã Ia Đal trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Đal đã khẩn trương phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội tiến hành xác minh. Qua đó xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Nguyễn Việt Bắc (SN 1984, trú tại tổ dân phố Đồng Danh, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp các bên liên quan, tạo điều kiện để ông Nguyễn Duy Sáng trao trả lại đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng cho anh Nguyễn Việt Bắc.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
