Ngày 24/02/2026, Công an phường Tây Mỗ phối hợp Công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) hỗ trợ công dân nhận lại số tiền 50.000.000 đồng do chuyển khoản nhầm, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và lan tỏa tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Trước đó, ngày 05/02/2026, bà H.T.T.L (trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm 50.000.000 đồng vào tài khoản của một công dân tại Hà Nội thông qua hệ thống Vietcombank. Sau khi phát hiện sự việc, bà H.T.T.L đã trình báo Công an xã Bình Sơn để được hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Sơn nhanh chóng xác minh, đồng thời trao đổi, phối hợp với Công an phường Tây Mỗ – nơi cư trú của người nhận tiền để liên hệ làm việc, hoàn trả số tiền chuyển nhầm theo quy định.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ hai đơn vị đã tuyên truyền, giải thích rõ các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển nhầm tiền. Đến ngày 24/02/2026, bà H.T.T.L đã được nhận lại đầy đủ số tiền 50.000.000 đồng do chuyển nhầm.

Nhận lại tài sản, bà H.T.T.L gửi thư cảm ơn tới Công an xã Bình Sơn, Công an phường Tây Mỗ và cá nhân có liên quan vì sự hỗ trợ kịp thời, tận tình, đúng mực. Vụ việc không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị Công an địa phương là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” trong giải quyết các vấn đề dân sinh. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc người dân cần thận trọng khi thực hiện giao dịch tài chính; khi phát hiện chuyển nhầm, cần kịp thời thông báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.