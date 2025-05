Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 400 triệu đồng, người đàn ông sau khi đọc nội dung chuyển khoản thì lập tức trình báo công an

Một người dân ở xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đã bất ngờ nhận được 400 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng Công an xã An Sơn, số tiền đã được xác minh và hoàn trả đúng cho chủ sở hữu.

Cụ thể, ngày 22/4/2025, anh Lô Văn Tiến (sinh năm 1994, trú tại thôn Bản Thí, xã An Sơn) đến Công an xã trình báo về việc tài khoản ngân hàng của anh nhận được hai giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền 400 triệu đồng từ một người không quen biết.

Trong phần nội dung chuyển khoản, người gửi để lại lời nhắn: “Em vừa chuyển nhầm vào tài khoản của anh 400 triệu. Mong anh liên lạc giúp em”, kèm theo số điện thoại liên hệ. Trước tình huống bất ngờ và có yếu tố liên quan đến pháp lý, anh Tiến chủ động đề nghị Công an xã hỗ trợ xác minh và hoàn trả số tiền theo đúng quy định.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Sơn đã phân công cán bộ phối hợp với ngân hàng để xác minh chủ tài khoản chuyển nhầm và liên hệ theo số điện thoại để xác thực thông tin. Qua xác minh, người chuyển khoản nhầm được xác định là chị Vũ Thị Thoa (sinh năm 1985, trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Sau khi được liên hệ và hướng dẫn, chị Thoa đã cùng anh Tiến có mặt tại trụ sở Công an xã An Sơn để tiến hành các thủ tục hoàn tiền.

Xúc động và biết ơn trước hành động trung thực của anh Tiến cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, chị Thoa đã viết thư cảm ơn gửi đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Sơn.