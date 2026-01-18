Theo quy định chung từ Ngân hàng Nhà nước cùng chính sách riêng của từng đơn vị, các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch chủ động và cạn kiệt số dư sẽ bị liệt vào danh sách đóng cửa. Thông thường, "thời gian chờ" của các ngân hàng dao động từ 6 đến 18 tháng, nhưng mỗi nhà băng lại có những mốc chặn cụ thể mà khách hàng cần lưu ý để tránh bị khóa tài khoản bất ngờ, nhất là với những ai sở hữu số tài khoản đẹp.

Điển hình như tại Techcombank và Agribank, "mốc tử thần" cho tài khoản là 12 tháng. Cụ thể, nếu tài khoản không có giao dịch chủ động trong một năm liên tục và số dư còn lại (sau khi trừ phí) thấp hơn mức tối thiểu 50.000 đồng, ngân hàng sẽ tiến hành đóng tài khoản.

Mới đây, Ngân hàng LPBank cũng phát đi thông báo tương tự, áp dụng đóng các tài khoản cá nhân 0 đồng và "bất động" trong 12 tháng kể từ sau ngày 15/7. Trong khi đó, quy định tại Sacombank có phần khắt khe hơn khi ngân hàng này thông báo sẽ đóng các tài khoản có số dư bằng 0 và không giao dịch chỉ sau 6 tháng.

Theo thông báo chính thức trên trang chủ ngân hàng NCB, các tài khoản tại NCB không có giao dịch chủ động trong tối thiểu 24 tháng liên tục (tính đến trước ngày 31/12/2025) và có số dư thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động (dưới 20.000 đồng, chưa bao gồm VAT) sẽ bị đóng trong tháng 1/2026.

Tuy nhiên, việc tài khoản bị đóng không phải là rủi ro duy nhất. Tại một số ngân hàng như ACB, dù không bắt buộc duy trì số dư tối thiểu và không khóa tài khoản ngay cả khi về 0 đồng, khách hàng lại đối mặt với vấn đề tích lũy phí. Các loại phí quản lý tài khoản, phí thường niên hay SMS Banking vẫn sẽ được tính và hệ thống sẽ tự động trừ ngay khi khách hàng chuyển tiền mới vào. Điều này biến tài khoản cũ thành một "khoản nợ" phí ngầm mà người dùng không hay biết.

Để tránh bị xóa sổ tài khoản hoặc phát sinh phí oan uổng, giải pháp đơn giản nhất là thực hiện ngay một giao dịch tài chính bất kỳ như nạp tiền, chuyển khoản hoặc đơn giản là đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng số để hệ thống ghi nhận sự hoạt động.

Động thái "mạnh tay" này của các ngân hàng diễn ra trong bối cảnh cuộc đua làm sạch dữ liệu đang vào hồi quyết liệt. Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước đầu năm 2025 cho thấy Việt Nam có hơn 200 triệu tài khoản thanh toán, nhưng đến cuối tháng 5/2025 mới chỉ có khoảng 113 triệu tài khoản hoàn tất cập nhật sinh trắc học. Điều này đồng nghĩa với việc có khoảng 86 triệu tài khoản đang ở trạng thái "lửng lơ", phần lớn là tài khoản rác hoặc không còn nhu cầu sử dụng, và chúng sẽ là đối tượng chính trong đợt thanh lọc đóng vĩnh viễn sắp tới.