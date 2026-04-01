Tài khoản ngân hàng ACB 5 năm không dùng bỗng phát sinh giao dịch +500 triệu đồng, người phụ nữ ở Lâm Đồng được công an mời tới làm việc

Minh Ánh |

Sở hữu tài khoản ở ngân hàng ACB nhưng đã lâu không sử dụng, người phụ nữ này không hề biết khoản tiền lớn được chuyển vào.

Tài khoản ngân hàng ACB 5 năm không dùng bỗng phát sinh giao dịch +500 triệu đồng, người phụ nữ ở Lâm Đồng được công an mời tới làm việc- Ảnh 1.

Theo công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 31/3/2026, do sơ suất, chị N.T. Hà (trú tại Hưng Yên) đã chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng ACB mang tên chị Kon Sơ Ly Hối - một người dân thường trú tại thôn 5, xã Đạ Huoai 3, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, trong tâm trạng lo lắng, chị Hà cùng người thân đã nhiều lần liên hệ nhưng không nhận được phản hồi.

Đến ngày 02/4/2026, Công an xã Đạ Huoai 3 tiếp nhận tin báo, đề nghị hỗ trợ từ chị N.T. Hà. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, chủ động liên hệ, giải thích để chị Hối hiểu rõ sự việc. Đáng chú ý, tài khoản của chị Hối đã không sử dụng từ năm 2021, bản thân chị cũng không nhớ thông tin đăng nhập và không biết có khoản tiền được chuyển vào. Công an xã đã trực tiếp hỗ trợ, đưa chị Hối đến chi nhánh ngân hàng ACB tại phường 2 – Bảo Lộc để thực hiện các thủ tục khôi phục tài khoản và chuyển trả số tiền.

Sau khi nắm rõ thông tin, chị Kon Sơ Ly Hối đã tự giác phối hợp và nhanh chóng hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị N.T. Hà. Đến chiều ngày 02/4/2026, chị Hà đã nhận lại đầy đủ số tiền trong niềm vui, xúc động và sự biết ơn sâu sắc.

Tài khoản ngân hàng ACB 5 năm không dùng bỗng phát sinh giao dịch +500 triệu đồng, người phụ nữ ở Lâm Đồng được công an mời tới làm việc- Ảnh 2.

Chị N.T. Hà viết thư cảm ơn Công an xã và chị Kon Sơ Ly Hối

Câu chuyện thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở và lan tỏa giá trị tốt đẹp về lòng trung thực trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và xây dựng hình ảnh đẹp của địa phương.

