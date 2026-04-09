Tài khoản nam thanh niên SN 2005 bất ngờ có giao dịch 1,8 tỷ đồng: Công an vào cuộc truy vết nguồn gốc dòng tiền

Nam An |

Nam thanh niên sinh năm 2005 đã chủ động trình báo và trao trả lại 1,8 tỷ đồng chuyển nhầm, lan tỏa tinh thần trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng.

Ngày 8/4, theo thông tin từ Công an xã Yên Lãng (TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp người dân có hành động đẹp, trung thực khi chủ động trình báo và giao nộp số tiền lớn do người khác chuyển nhầm, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Theo đó, anh Nguyễn Tuấn Anh (trú tại thôn Nại Châu) bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền lớn lên tới 1,8 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Trước tình huống này, anh Tuấn Anh đã nhanh chóng đến trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền cho Công an xã Yên Lãng để xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Lãng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh và làm rõ chủ tài khoản chuyển nhầm là ông Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1967, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết, phối hợp để anh Tuấn Anh trao trả lại đầy đủ số tiền cho người chuyển nhầm.

Xúc động trước nghĩa cử của người thanh niên trẻ, ông Nguyễn Việt Cường đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới anh Tuấn Anh cũng như lực lượng Công an xã Yên Lãng.

Cụ bà bị nam thanh niên hành hung ở quán ăn khuya: Một gia đình đến thăm hỏi, xin được bỏ qua
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
