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Tài khoản nam thanh niên SN 1999 phát sinh giao dịch 260 triệu đồng: Công an mời chủ hộ kinh doanh ở Hà Nội lên làm việc

Nam An
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Một nam thanh niên ở Đồng Nai đã chủ động trình báo công an sau khi bất ngờ nhận 260 triệu đồng chuyển khoản nhầm, giúp cơ quan chức năng xác minh và trao trả lại toàn bộ số tiền cho chủ hộ kinh doanh ở Hà Nội.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Công an xã An Viễn vừa kịp thời phối hợp xác minh, hỗ trợ trao trả số tiền 260 triệu đồng do chuyển khoản nhầm cho chủ sở hữu, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

Trước đó, anh Hoàng Văn Minh (SN 1999, ngụ ấp 5, xã An Viễn) bất ngờ nhận được 260 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng. Nghi ngờ có sự nhầm lẫn, anh Minh đã chủ động đến Công an xã trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển nhầm.

Bàn giao tài sản cho anh Phùng Thế Thịnh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Viễn đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, xác định số tiền trên do anh Phùng Thế Thịnh (SN 1990) ngụ thành phố Hà Nội), chủ Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Cường, chuyển nhầm trong quá trình thanh toán tiền hàng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an xã An Viễn đã hỗ trợ trao trả toàn bộ số tiền cho anh Thịnh. Nhận lại tài sản, anh Thịnh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến anh Hoàng Văn Minh cùng lực lượng Công an xã An Viễn đã tận tình hỗ trợ.

Ghi nhận nghĩa cử đẹp của công dân, Công an xã An Viễn đã biểu dương tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh Hoàng Văn Minh. Đây là hành động đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh người dân sống và làm việc theo pháp luật.

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