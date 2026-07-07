Tài khoản Facebook "Nguyễn Hữu Công" nhắn một câu, người vợ trẻ chuyển ngay 4,5 triệu đồng: Công an vào cuộc khẩn cấp

Tin lời đối tượng mạo danh báo chồng đang đi nghĩa vụ quân sự đánh người và làm hỏng điện thoại, một người vợ trẻ vội chuyển 4,5 triệu đồng trước khi phát hiện mình bị lừa.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào hồi 11h30 ngày 5/7, Công an xã Cán Tỷ tiếp nhận một công dân trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ. Đó là chị Thào Thị Già (sinh năm 2005, trú tại thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang).

Chị Già cho biết mình vừa bị một tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Hữu Công" nhắn tin, gọi điện đe dọa. Đối tượng này khẳng định chồng chị (hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Phú Thọ) đã đánh nhau và làm hỏng điện thoại của hắn, đối tượng yêu cầu chị Già phải đền bù số tiền lên đến 7 triệu đồng.

Công an xã Cán Tỷ kịp thời thu hồi toàn bộ số tiền và trả lại cho chị Thào Thị Già

Vì quá lo lắng cho sự an nguy của chồng và không kịp suy nghĩ chín chắn, chị Già đã thương lượng xin giảm số tiền xuống còn 4,5 triệu đồng. Sau khi được đối tượng đồng ý, chị đã chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Chỉ đến khi giao dịch thành công, chị Già mới gọi điện được cho chồng để xác minh và biết mình đã sập bẫy lừa đảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất cấp bách, các chiến sĩ Công an xã Cán Tỷ đã dùng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lập tức triển khai các biện pháp truy vết.

Sau gần 1 giờ đồng hồ nỗ lực, lực lượng Công an xã Cán Tỷ đã kịp thời thu hồi toàn bộ số tiền 4,5 triệu đồng trả lại cho chị Thào Thị Già. Nhận lại số tiền, chị Già xúc động rơi nước mắt và đã viết thư cảm ơn gửi đến các chiến sĩ Công an xã.

Những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an xã Cán Tỷ là minh chứng rõ nét cho tinh thần thi đua Ba nhất: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất", luôn hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, khắc sâu hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Hiện nay, thủ đoạn mạo danh, tung tin giả về người thân gặp nạn (tai nạn cấp cứu, bị bắt giữ, đánh nhau...) để tống tiền, lừa đảo chuyển khoản đang diễn ra hết sức phức tạp. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền gấp, người dân tuyệt đối giữ bình tĩnh, không hoang mang lo sợ, liên lạc ngay với người thân để xác minh thông tin.

Không chuyển khoản, không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân cho người lạ. Trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.