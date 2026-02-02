HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tài khoản của người phụ nữ SN 1997 phát sinh giao dịch 450 triệu đồng với người lạ, công an phối hợp VPBank ở 2 thành phố khẩn trương xác minh

Lễ Lễ |

Sau khi nhận tin báo từ chủ tài khoản, công an phường đã nhanh chóng liên hệ với các bên liên quan để xác minh.

Trưa ngày 23/01, Công an phường Ban Thạch (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của chị Phan Thục Đoan (sinh năm 1997, trú phường Tam Kỳ) về việc vô tình chuyển nhầm số tiền lên tới 450 triệu đồng vào tài khoản người lạ.

Thấu hiểu nỗi lo lắng, hoang mang của người dân, Công an phường đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh và liên hệ với các bên liên quan để chuyển lại số tiền cho chủ sở hữu.

Chị Phan Thục Đoan gửi Thư cảm ơn đến Công an phường Bàn Thạch

Không để người dân phải chờ đợi trong âu lo, Tổ công tác đã khẩn trương liên hệ làm việc với ngân hàng VPBank tại Đà Nẵng và TP.HCM trong thời gian ngắn nhất.

Danh tính người nhận số tiền chuyển nhầm trên nhanh chóng được xác định là chị T.V.M.L (sinh năm 2003, trú tại TP.HCM). Sau khi được cơ quan Công an liên hệ và giải thích, chị T.V.M.L đã tự nguyện giao trả lại toàn bộ số tiền.

Qua sự việc này, Công an phường Bàn Thạch đề nghị mọi người hãy cẩn trọng kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi chuyển khoản. Nếu lỡ chuyển nhầm hoặc nhận được tiền lạ, hãy nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý an toàn, đúng quy định.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng﻿

