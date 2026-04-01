HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tài khoản của 1 công ty phát sinh chuyển khoản 570 triệu đồng với người phụ nữ ở Nà Hang: Công an lập tức xác minh giao dịch

Đinh Anh |

Ngay sau khi tiếp nhận, công an xã đã nhanh chóng vào cuộc xác minh giao dịch trên.

- Ảnh 1.

Chiều ngày 28/4, Công an xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết đã hỗ trợ người dân trên địa bàn trả lại tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 24/4/2026, Công an xã Nà Hang tiếp nhận trình báo của chị Dương Thị Liên (SN 1975, trú tại thôn Nà Mạ, xã Nà Hang). Chị cho biết tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được số tiền 570 triệu đồng từ nguồn không rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã đã nhanh chóng xác minh và xác định số tiền trên được chuyển từ tài khoản của Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Linh. Lực lượng Công an đã liên hệ, làm việc với đại diện công ty, đồng thời hướng dẫn hai bên đến ngân hàng để hoàn tất thủ tục trả lại toàn bộ số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.

- Ảnh 2.

Công an xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ người dân trả lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ﻿

Tags

báo công an

Tin nóng trong ngày

báo mới

Phụ nữ

chuyển khoản nhầm

Công an tỉnh Tuyên Quang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại